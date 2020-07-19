目擊妻兒遭車撞死 澳洲袋鼠爸路邊悲痛撫屍觸動網友

誰說動物沒有情感？澳洲袋鼠救援協會（Australian Society for Kangaroos）日前分享一個催淚救援故事，指發現一家三口的袋鼠家庭遇上車禍，袋鼠爸爸目擊妻兒被車輛高速撞倒，傷心又無助下只能蹲於馬路邊撫摸屍體告別，悲痛一幕觸動數千網友。

澳洲袋鼠救援協會於臉書（facebook）專頁發文，救援義工史密夫（Vicki Lloyd-Smith）和歷信（Pam Rixon）日前收到民眾通知，指一隻袋鼠媽媽於當地遭車輛撞倒。義工趕至車禍現場時，涉事車輛已離去，而由於車輛非常高速，袋鼠媽媽當場死亡，其幼兒袋內的6個月大袋鼠寶寶也身受重傷。

史密夫和歷信到場時，現場只餘下無助的袋鼠爸爸，牠看到倒在地上沒有氣息的妻子，悲痛得滿眼淚水，只能蹲於路邊守候，並伸手嘗試推動屍體，彷彿正嘗試叫醒同伴，眼神流露出無盡哀傷。兩人其後將袋鼠寶寶送往附近的野生動物中心搶救，並為牠取名為佛洛伊德（Floyd），可惜佛洛伊德最終不治。

歷信之後分享袋鼠爸爸撫屍告別同伴的相片，指出袋鼠是具有密切家庭聯繫和複雜社會結構的動物，牠們會積極保護自己的家人，也會在同伴死後表現出忠誠以及悲傷的感情，呼籲民眾關注野生袋鼠的情況，「每天晚上，牠們在澳洲內陸面臨不斷的屠殺，然而人們仍然毫不理會」。

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文章授權轉載自《香港01》