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山友爬山遇蟒蛇「吃大餐」吞整隻山羌畫面震撼

香港01 / 顏銘輝
蟒蛇吞噬山羌。圖取自臉書
蟒蛇吞噬山羌。圖取自臉書

近日多個行山群組流傳一段短片，聲稱有山友在荃灣行山期間，發現一條蟒蛇正在「開餐」，吞食一隻黃麖。山藝教練吳銨洋表示，他間中在香港行山時遇見蟒蛇，但通常蟒蛇發現有人，都會馬上逃跑。他建議行山人士遇上蟒蛇時要保持冷靜，切勿主動攻擊，應保持距離，等牠離開。

一段用手機拍攝、長18秒的短片，近兩日在各大行山群傳廣傳，片段所見，在叢林之中，一條蟒蛇正在「開餐」，捲纏獵物，並正將體形不小的獵物吞噬。據網民所講，獵物是一隻黃麖。

拍片的山友不願意接受訪問，但據網上流傳消息指，她前日在荃灣行山時發現蟒蛇，並拍下短片；位置為曹公潭附近引水道一帶。

登毅戶外培訓總監吳銨洋看過短片後表示，他行山時間中都會遇到蟒蛇，但未見過蟒蛇剛巧在路上進食。他說：「通常你見到牠的時候，牠已經正在逃跑，所以很多時遇到蟒蛇，你只見到牠尾的部分，很少見到牠打蛇餅要襲擊人。」

吳銨洋續說：「我見過幾次，見到牠的尾巴，正在逃走。最多見過在河邊附近、山谷位置較多。我在北潭涌附近都見過。」他補充，有次行龜頭嶺上到山頂位置都見過蟒蛇。

如果行山時遇上蟒蛇應該怎樣做？本身是山藝教練的吳銨洋說：「給時間牠逃走就可以。蟒蛇是受保護的，不要主動攻擊，人類不是牠們習慣進食的食物，通常牠們不會襲擊人，除非你搔擾到牠。」

翻查資料，有市民5月中在荃灣荃景圍體育館附近山坡草叢發現一條2米長蟒蛇，報警後蛇王到場，將蛇捉走，當時其腹部鼓脹，疑曾進食動物。

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文章授權轉載自《香港01》

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