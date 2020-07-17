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相識7年！疫情被迫分開 阿金重逢海豚「這舉動」暖翻眾人

香港01 / 何東緯
疫情讓牠們許久未見，重逢時狗狗送上熱情一吻。圖擷自twitter
疫情讓牠們許久未見，重逢時狗狗送上熱情一吻。圖擷自twitter

狗狗的朋友真的很多元化，這次的好朋友更是來自水裡，由於疫情關係，黃金獵犬Gonner已和好友分開一段時間，就在前些日子，牠們終於可以重逢，見面一刻的相擁親吻，令在場的人都感受到牠們之間的真摯感情。

一隻來自美國佛羅里達州的黃金獵犬Gonner，因一張相片在Twitter上引起不少討論，看見Gonner與好友重逢一刻，彼此間的真摯神情，讓人意會到要好好珍惜身邊親友。

這隻黃金獵犬名叫Gonner，牠是美國佛羅里達州海豚研究中心（Dolphin Research Center）一位職員所飼養的，在Gonner8個月大時，牠已隨職員一起來到研究中心，並與海豚們成為親密好友。

其中一隻叫Delta的海豚，更是Gonner的知心好友，這段感情開始在7年前，如今Delta已10歲，Gonner也已經7歲，這7年間牠們幾乎是每天都會見面，因此建立起深厚的感情。不過在新冠肺炎COVID-19）肆虐下，社交活動都要盡量減少，Gonner與Delta已好一段日子沒見面了。

早前疫情稍為減輕，Gonner終於可與Delta見面，雖然Gonner與Della是不同物種，但牠們之間的感情是真摯動人的。藉着簡單的一吻，已能表達出無盡的心意，也值得大家反思應好好珍惜身邊人，把握每個能相聚在一起的時間。

黃金獵犬和海豚感情相當好。圖擷自twitter
黃金獵犬和海豚感情相當好。圖擷自twitter

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文章授權轉載自《香港01》

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