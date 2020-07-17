小郊狼溺水…加拿大暖男CPR救命 同吃同睡木筏漂流10日

郊狼甚具攻擊力，不過加拿大一名男子卻在水中意外救起一隻小郊狼，更和牠一起在木筏上度過10日，小郊狼全程就如小狗一樣十分乖巧，直至回到市區才把野狼交給動物保護機構。

動物保護機構WRSOS（Wildlife Rehabilitation Society of Saskatchewan）日前在facebook發文，表示要分享一個非常神奇的小郊狼（coyote pup）的救援故事。他們從男子賈斯汀（Justin）的手上接過他救來的郊狼。當日賈斯汀在薩斯喀徹溫南部的河流展開為期數日的木筏之旅，當他釣魚時，突然聽到水中有掙扎的聲音，他看到有動物在水中，只見牠的鼻子浮出水面，但無法分辨是哪種動物。

賈斯汀試圖伸手去抓那隻動物，最終成功把捉住牠，原來是一隻遇溺的幼年郊狼，當時郊狼已失去知覺，似乎沒有呼吸，幸好賈斯汀有做心肺復甦法（CPR）的經驗，替郊狼按了幾下之後，水從其鼻子噴出來，重新有了呼吸。為了替郊狼保暖，賈斯汀回到陸地，生火取暖，又為小郊狼改了名叫YipYip。

賈斯汀放小郊狼在身邊，並照顧牠，小郊狼還會鑽進背包裡睡覺。（Wildlife Rehabilitation Society of Saskatchewan fb圖片）

賈斯汀之後繼續他大概10天的漂流旅程，而且一直把郊狼放在身邊，並照顧牠，他們一起吃飯，小郊狼還會鑽進背包睡覺。賈斯汀想找一個動物組織照顧接手照顧，在妻子的建議下聯絡了WRSOS，機構讚揚賈斯汀義舉，要不是YipYip已命喪河中。

WRSOS的負責人戴爾（Bonnie Dell）指，估計小郊狼8至10個星期大，待牠年紀稍長會把牠放回大自然。她指YipYip在旅程中習慣了和賈斯汀的相處，但到了中心見到其他人就表現緊張；由於郊狼不容易被馴化，YipYip願意與賈斯汀在一起，因為賈斯汀能夠繼續餵養和照顧牠，但牠們本身還是很野蠻、很野性的動物。

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文章授權轉載自《香港01》