騎士遛蛇超吸睛 網笑：背包保全沒人敢偷他東西

人們平常在馬路上看到遛貓、遛狗都習以為常，不過有網友在馬路上停紅燈時，卻看到前方騎士的背包內蜷曲著一條蟒蛇，特殊遛蟒蛇畫面讓他不禁驚呼「要不要這麼帥啊」，照片曝光也有網友留言表示「背包保全，沒人敢偷他東西」。

今（16）日一名網友在臉書社團「爆怨公社」貼出數張照片，並在內文中表示「為了追這個小帥哥，我錯過幾條回家的巷子口」，畫面中可以看到前方男子的背包內有一團蜷曲的物體，沒想到仔細一看竟是蟒蛇，震撼畫面讓他驚呼居然會有人帶蟒蛇出門遛，並表示「要不要這麼帥啊！」

照片曝光後網友們紛紛留言，「現在帶球棍什麼的已經落伍了」、「說不定他會跟你說那是他纏在腰上的皮帶」、「會不會是有蛇爬進去他的包他不知道！」、「都沒有四輪大爺敢逼他車了」、「他只想試試會不會遇上當初搶他包的那個人」、「我之前7-11上班，他手上掛一隻，我整個想揍人，這樣我怎麼找錢給你」、「以為是包包紋路」。

不過也有人提到蛇是變溫動物，非常怕熱，「外面快40度加上黑色包包吸熱，蛇應該快中暑」、「牠會熱吧⋯」、「人就熱了，蛇肯定熱死了」，不過也有網友表示包包是網狀看起來很通風，不是長途的話應該無礙。