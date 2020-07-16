聽新聞
test
0:00 / 0:00
騎士遛蛇超吸睛 網笑：背包保全沒人敢偷他東西
人們平常在馬路上看到遛貓、遛狗都習以為常，不過有網友在馬路上停紅燈時，卻看到前方騎士的背包內蜷曲著一條蟒蛇，特殊遛蟒蛇畫面讓他不禁驚呼「要不要這麼帥啊」，照片曝光也有網友留言表示「背包保全，沒人敢偷他東西」。
今（16）日一名網友在臉書社團「爆怨公社」貼出數張照片，並在內文中表示「為了追這個小帥哥，我錯過幾條回家的巷子口」，畫面中可以看到前方男子的背包內有一團蜷曲的物體，沒想到仔細一看竟是蟒蛇，震撼畫面讓他驚呼居然會有人帶蟒蛇出門遛，並表示「要不要這麼帥啊！」
照片曝光後網友們紛紛留言，「現在帶球棍什麼的已經落伍了」、「說不定他會跟你說那是他纏在腰上的皮帶」、「會不會是有蛇爬進去他的包他不知道！」、「都沒有四輪大爺敢逼他車了」、「他只想試試會不會遇上當初搶他包的那個人」、「我之前7-11上班，他手上掛一隻，我整個想揍人，這樣我怎麼找錢給你」、「以為是包包紋路」。
不過也有人提到蛇是變溫動物，非常怕熱，「外面快40度加上黑色包包吸熱，蛇應該快中暑」、「牠會熱吧⋯」、「人就熱了，蛇肯定熱死了」，不過也有網友表示包包是網狀看起來很通風，不是長途的話應該無礙。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言