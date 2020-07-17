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潛水驚現「尼莫」遭髮束纏嘴 教練神救援

聯合新聞網 / 綜合報導
一隻小丑魚竟被一條綁頭髮的黑色髮束橫向套住嘴巴，使牠無法正常進食。小丑魚示意圖。圖／ingimage
一隻小丑魚竟被一條綁頭髮的黑色髮束橫向套住嘴巴，使牠無法正常進食。小丑魚示意圖。圖／ingimage

相信「海底總動員」這部電影，是許多人童年的回憶之一，對於電影中可愛的小丑魚「尼莫」更是深植人們心中。但近期於小琉球附近海域卻發現一隻小丑魚，牠的嘴部竟被一條綁頭髮的黑色髮束橫向套住，使牠無法正常進食，嚇壞了正在潛水的遊客們。

三立新聞網報導，是2位遊客和潛水教練在潛水時發現，一隻黑白相間的小丑魚在海葵叢中低著頭不斷穿梭，直到游上來的那一刻才發現牠遭黑色髮束纏住了嘴巴，情急之下，他們才冒著氧氣瓶即將耗盡的風險，趕緊上前協助。

潛水教練覃櫃補充道，當時帶著兩位遊客出海潛水，突然2人搖了鈴要他快點過去，原以為是遊客發現什麼特別的生物，卻意料之外的看到一隻黑白相間的小丑魚嘴裡咬著綁頭髮的髮束。為了能讓這隻小丑魚正常的進食，潛水教練和遊客一同拿著手電筒及工具合作，也順利在十分鐘後去除小丑魚嘴巴的髮束。

為因應暑假來臨，小琉球的遊客數大增，潛水教練覃櫃也藉此呼籲，大家要記得帶走自己帶來的垃圾，且在潛水也別擦防曬油以避免污染傷害珊瑚礁，以共同維護海洋生態。

小琉球 珊瑚

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