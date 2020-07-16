聽新聞
test
0:00 / 0:00
捕獲海上怪魚！張嘴驚見「人形牙齒」 恐怖模樣網嚇傻
世界之大無奇不有，大自然中有許多罕見生物，近日推特用戶「raff_nasir」分享一組魚類照片，不過其長相怪異，有完整的「上下排牙齒和人類嘴唇」，新奇模樣讓人看了發毛。
根據外媒報導，這隻令人毛骨悚然的熱帶魚屬於鱗魨科，擁有堅韌牙齒且生性兇悍，如果有生物在其巢穴附近游泳，牠們會上前攻擊避免入侵，有不少潛水員和浮潛者的器具被咬壞甚至受傷。
該魚種的嘴唇宛如人類一樣，雖然牙齒小卻很堅硬，照片曝光後，吸引1.4萬人按讚留言，「好恐怖，我看了什麼？」、「真的好像人的嘴巴」、「不敢置信這是一條魚」、「上次我浮潛也有遇到，真的長這樣」、「牙齒好白哈哈」。
bibir dia lagi seksi dari aku 😭 pic.twitter.com/zzq8IPWzvD— RaffNasir• (@raff_nasir) July 2, 2020
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言