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捕獲海上怪魚！張嘴驚見「人形牙齒」 恐怖模樣網嚇傻

聯合新聞網 / 綜合報導
網友分享嘴唇宛如人類的熱帶魚。圖擷自twitter
網友分享嘴唇宛如人類的熱帶魚。圖擷自twitter

世界之大無奇不有，大自然中有許多罕見生物，近日推特用戶「raff_nasir」分享一組魚類照片，不過其長相怪異，有完整的「上下排牙齒和人類嘴唇」，新奇模樣讓人看了發毛。

根據外媒報導，這隻令人毛骨悚然的熱帶魚屬於鱗魨科，擁有堅韌牙齒且生性兇悍，如果有生物在其巢穴附近游泳，牠們會上前攻擊避免入侵，有不少潛水員和浮潛者的器具被咬壞甚至受傷。

該魚種的嘴唇宛如人類一樣，雖然牙齒小卻很堅硬，照片曝光後，吸引1.4萬人按讚留言，「好恐怖，我看了什麼？」、「真的好像人的嘴巴」、「不敢置信這是一條魚」、「上次我浮潛也有遇到，真的長這樣」、「牙齒好白哈哈」。

牙齒

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