【動物冷知識】張嘴吞海主食卻是小蝦子 小木偶進得去鯨魚胃嗎？
哈囉大家好，我是帽帽！
今天我們來看鯨魚的冷知識吧！
現存的齒鯨約 75 種，包括抹香鯨、喙鯨、淡水豚、海豚、鼠海豚、一角鯨 等，種類比鬚鯨多，但體型普遍小於鬚鯨。
現存4科約15種，包括藍鯨、長鬚鯨、大翅鯨、灰鯨、露脊鯨等。
鬚鯨的鯨鬚板是他們皮膚的衍生物，摸起來與我們的指甲很相似。
所以小木偶奇遇記被鯨魚吞掉的橋段就不成立了，他們要嘛被齒鯨撕咬吞掉、要嘛卡在鬚鯨的喉嚨間……
2004年，在台南也有一條擱淺的抹香鯨，在被運送行經西門路四段時發生鯨爆，由於西門路位在台南市鬧區，不少民眾受到爆炸波及。
而「台南鯨魚爆炸事件」也被國家地理頻道製作成專題節目。
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