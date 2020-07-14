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花蓮溪口發現外來種埃及聖䴉 籲民眾通報防擴散

中央社 / 花蓮縣14日電

花蓮林管處今天表示，9日接獲民眾通報，在花蓮溪口發現有「巫婆鳥」之稱的外來種埃及聖䴉蹤跡，立即啟動通報系統，出動人員搜尋並宣導應提高警覺，阻止繼續擴散。

林務局花蓮林區管理處指出，目前全台僅剩花蓮、台東兩縣尚未有埃及聖䴉繁殖紀錄，這次通報敲響花蓮區域的警鐘，擔憂零紀錄被打破，林管處已提高警戒層級，呼籲民眾如發現埃及聖䴉請立即通報。

埃及聖䴉身體全白，後羽黑色，頭至頸為黑色裸皮，嘴喙為黑色，喙長且下彎，曲如鐮刀，腳也是黑色的，飛行時雙翼張開後邊有一道黑色羽毛，喜好棲息在田區及溼地等處，是非常強勢的外來種。

花蓮林管處表示，此鳥原產於非洲及中東，40年前引進國內私人動物園展示，後因意外逃逸野外，因環境適應良好且無天敵，族群量逐年增長，現已廣泛擴散至西部各縣市的沿海濕地，更進一步往內陸低海拔山區逼近。

據研究指出，埃及聖䴉和本土原生鷺科鳥類的棲地、食性重疊，已開始競爭排擠鷺科鳥類生存，也可能對被其取食的物種造成危害；大量聚集築巢時更會將樹頂枝葉拔除，破壞植被覆蓋，因此需長期、持續地移除蛋、雛鳥及成鳥，才可能壓制數量已相當龐大的埃及聖䴉。

花蓮林管處提醒，民眾若發現埃及聖䴉請立即上林務局「外來鳥種埃及聖䴉防治宣導」臉書專頁，留言回報的日期、時間、地點和數量等資訊，或向林管處通報（電話：03-8325141轉275），將有專人協助回覆與追蹤處理。

埃及 濕地 非洲

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