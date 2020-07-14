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山友煮泡麵神遇「Q萌特有種」動物 網羨翻：超幸運

聯合新聞網 / 綜合報導
蔡姓山友遇見「台灣長鬃山羊」令網友稱羨不已。圖擷自露營公社
蔡姓山友遇見「台灣長鬃山羊」令網友稱羨不已。圖擷自露營公社

蔡姓山友在臉書社團露營公社」PO文，表示自己正在玉山國家公園，當時在停車場休息「煮泡麵」，意外發現旁邊的草叢露出一雙眼睛緊盯他手裡的泡麵，然而蔡姓山友遇到的竟是稀有保育類動物，讓他相當興奮。

原來，蔡姓山友近距離目擊的是「台灣長鬃山羊」，讓他直呼「真的超幸運」，他也補充到台灣長鬃山羊是保育類珍貴稀有等級，是台灣唯一野生牛科動物。

貼文吸引許多網友回應，網友們羨慕不已地說「很棒的體驗，真的是好幸運」、「圓滾滾的眼珠好可愛喔」、「好萌，好可愛」、「這是一款.....由長鬃山羊認證很香的泡麵」、「幸運到可以買彩券了」。

另根據台灣國家公園生物多樣性資料庫與知識平台顯示，台灣長鬃山羊屬於特有種，特徵為具黑褐色、喉部與上頸處為土黃色，頭上有圓錐狀牛角，棲息於低至高海拔山區森林、裸岩，多單獨活動，以樹葉、嫩芽、草為食。

蔡姓山友在玉山一處「煮泡麵」，竟神遇台灣特有種。圖擷自露營公社
蔡姓山友在玉山一處「煮泡麵」，竟神遇台灣特有種。圖擷自露營公社

山友 露營 保育類野生動物

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