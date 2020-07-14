電鍋新用法！打開驚見「灰色毛球」 網笑：快加熱

你的電鍋不是你的電鍋，是貓主子的窩！貓主子時常替家中電器發明新的使用辦法，日本有一名網友在推特po出一系列照片，只見電鍋中有一團毛茸茸的「灰色毛球」，捲成一坨縮進電鍋裡的可愛模樣萌翻一票網友。

日本有隻2個月大的灰色小奶貓「Kessaku」，是推特網友@sukeyotafumi家的新寵兒，他常常在推特上發布了一系列的貓咪萌照，其中有一則貼文是Kessaku捲成一坨塞進電鍋中，還不忘把頭也藏起來，乍看之下就像一團灰色毛球。抬起頭來，Kessaku自然淡定的表情彷彿電鍋就是牠的窩，連網友都笑稱「看來電鍋使用說明書該修改了」。

Kessaku的可愛模樣萌翻網友，照片po出3天就獲得26萬的讚，和6.7萬次轉推，網友紛紛搞笑留言「看起來很好吃」、「我以為第一張是米飯發霉」、「可以煮貓的電鍋！請告訴我在那裡買得到」、「今天晚餐是貓」。