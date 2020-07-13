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5年前非法獵殺明星獅 美國牙醫被爆曾花300萬赴蒙古殺瀕危盤羊

香港01 / 向樂高
帕爾默被爆在去年8月在蒙古用弓箭殺死了瀕臨絕種的阿爾泰盤羊。圖／facebook
帕爾默被爆在去年8月在蒙古用弓箭殺死了瀕臨絕種的阿爾泰盤羊。圖／facebook

有些人愛以狩獵為樂，把個人喜好建築於野生動物的痛苦之上，野蠻行為近年備受抨擊。美國牙醫帕爾默（Walter Palmer）在2015年時在辛巴威非法獵殺了當地的明星獅子塞西爾（Cecil），引來全球猛烈炮轟，但帕爾默原來從未有停止狩獵，近日更被爆出在去年8月曾遠赴蒙古，獵殺一隻瀕臨絕種的阿爾泰盤羊（Altai argali）。

60歲的美國牙醫帕爾默被爆去年8月曾在蒙古用弓箭射殺瀕臨絕種的阿爾泰盤羊，更把盤羊屍體當戰利品合照，但合照裁去帕爾默和拍檔的臉。據了解，帕爾默付了高達8萬英鎊（約新台幣296萬）的旅費，以滿足其狩獵慾望，而和帕爾默一起狩獵的則是他的朋友辛克萊爾（Brent Sinclair）。

阿爾泰盤羊是世界上體型最大的公羊，估計全球僅剩1.9萬隻，屬瀕臨絕種的動物。有知情人士透露，帕爾默在殺死明星獅塞西爾後，還進行了幾次狩獵，這次去蒙古是他的主意，盤羊一直在他想完成的狩獵名單上。蒙古批准對盤羊進行戰利品狩獵，但獵殺許可證價值不菲，而盤羊的屍體現留在蒙古，因美國尚未批出入口許可。

帕爾默（左）於2015年在辛巴威的萬蓋國家公園殺死了明星獅子塞西爾，當時各界炮轟。圖／facebook
帕爾默（左）於2015年在辛巴威的萬蓋國家公園殺死了明星獅子塞西爾，當時各界炮轟。圖／facebook

帕爾默獵殺瀕臨絕種的盤羊再次引來輿論撻伐，國際人道主義協會野生動物副主席特雷莎博士稱，「盤羊是瀕危的物種，以殺死這些動物為樂的想法令人噁心。5年前殺死獅子塞西爾引起了國際震驚，但是，顯然殺戮還在繼續」。

帕爾默曾到處旅行狩獵，知情人士透露，這次去蒙古是他的主意，盤羊一直在他想完成的狩獵名單上。圖／facebook
帕爾默曾到處旅行狩獵，知情人士透露，這次去蒙古是他的主意，盤羊一直在他想完成的狩獵名單上。圖／facebook

2015年，帕爾默於辛巴威的萬蓋國家公園（Hwange National Park）殺死了明星獅子塞西爾，而塞西爾一直是科學家野外追蹤的對象，帕爾默先用弓箭將牠射傷，令獅子痛苦10多小時後，再以步槍將牠射死，並割下頭顱製成標本。事後辛巴威指這次的獵殺屬非法，帕爾默並沒有沒有獵殺獅子的許可證，甚至有人發起聯署希望引渡帕爾默到辛巴威受審，但未能如願。

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文章授權轉載自《香港01》

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