哥倫比亞狗狗「送貨純熟迅速送出」 認人認路受當地人歡迎

新冠肺炎（COVID-19）疫情在拉美繼續蔓延，不少人減少外出，從事送貨工作的人因此收入增加，但位於哥倫比亞（Colombia）麥德林（Medellin）一家超級市場老闆不用親自出馬，他養了一隻能叼着竹籃到處送貨的拉布拉多犬，而且記得客人的名字及地址。

這家超市的老闆名為博特羅（Maria Natividad Botero）在麥德林開店，名為埃爾波韋尼爾（El Porvenir）。特別的是，他飼養的一隻8歲拉布拉多犬厄洛斯（Eros）成為「招財犬」。牠提供的服務能有效地幫助人們保持社交距離，當地人對此十分歡迎。

厄洛斯每天的工作時，叼着放有蔬菜、水果以及一些包裝食品的竹籃，在坐落於丘陵的城市不停穿梭送貨。顧客每次遇上厄洛斯來訪，都會對牠摸頭與餵牠吃零食。

厄洛斯雖然是狗狗，卻在多次陪伴飼主與其子女外出送貨後，記得5、6名顧客的名字及地址。因為那些顧客曾給牠零食，所以牠學懂自行去這些人的家。

因為那些顧客曾給牠零食，所以牠學懂自行去這些人的家。圖／美聯社

博特羅稱起初是兒子多次拜託他收養厄洛斯，他才不情不願地成為「狗祖父」，也讓狗狗成為這個地區不可缺少的「工人」。

這名超市老闆也笑說厄洛斯很饞嘴，「你不給他吃點東西，牠不會離開。」

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文章授權轉載自《香港01》