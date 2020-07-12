聽新聞
test
0:00 / 0:00
哥倫比亞狗狗「送貨純熟迅速送出」 認人認路受當地人歡迎
新冠肺炎（COVID-19）疫情在拉美繼續蔓延，不少人減少外出，從事送貨工作的人因此收入增加，但位於哥倫比亞（Colombia）麥德林（Medellin）一家超級市場老闆不用親自出馬，他養了一隻能叼着竹籃到處送貨的拉布拉多犬，而且記得客人的名字及地址。
這家超市的老闆名為博特羅（Maria Natividad Botero）在麥德林開店，名為埃爾波韋尼爾（El Porvenir）。特別的是，他飼養的一隻8歲拉布拉多犬厄洛斯（Eros）成為「招財犬」。牠提供的服務能有效地幫助人們保持社交距離，當地人對此十分歡迎。
厄洛斯每天的工作時，叼着放有蔬菜、水果以及一些包裝食品的竹籃，在坐落於丘陵的城市不停穿梭送貨。顧客每次遇上厄洛斯來訪，都會對牠摸頭與餵牠吃零食。
厄洛斯雖然是狗狗，卻在多次陪伴飼主與其子女外出送貨後，記得5、6名顧客的名字及地址。因為那些顧客曾給牠零食，所以牠學懂自行去這些人的家。
博特羅稱起初是兒子多次拜託他收養厄洛斯，他才不情不願地成為「狗祖父」，也讓狗狗成為這個地區不可缺少的「工人」。
這名超市老闆也笑說厄洛斯很饞嘴，「你不給他吃點東西，牠不會離開。」
延伸閱讀：
日本護照地上最強5件事 12幅圖看內頁絕美浮世繪 網友讚超高質
文章授權轉載自《香港01》
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言