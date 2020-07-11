影／打掃時海獅「狂滑髒水」飼育員無奈：牠想幫忙卻變反效果

米克斯可說是驚喜包，全因牠們的毛色、體型均沒有統一的標準，有時候會讓人大嚇一驚。近日有位郵差在送信途中遇到一隻可愛狗狗在躲太陽，於是打算上前逗牠玩，怎料走近才發現超爆笑真相。

2020-07-10 20:50