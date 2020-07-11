快訊

政院擬具聘約人員草案 學者：未來政府會有更多口譯哥

「快去救若盈！」倖存海軍女中士今出院 憶已故學長

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／打掃時海獅「狂滑髒水」飼育員無奈：牠想幫忙卻變反效果

香港01 / 夏洛特
日本有海獅將身體當拖把，在髒水上滑來滑去。Twitter帳號「CIicWdhHlXGV0Xs」影片截圖）
日本有海獅將身體當拖把，在髒水上滑來滑去。Twitter帳號「CIicWdhHlXGV0Xs」影片截圖）

無論是水中還是地面，海獅都是好動的代表。日本桂濱水族館近日在Twitter分享一段海獅滑行的影片，只見飼養員正忙着清理水池上的髒水，誰知海獅卻忽然興奮閃出滑行，將原先推到一旁的髒水打散。飼養員只好無奈稱：「牠很想幫忙，但結果都是反效果。」網民看後紛紛笑言海獅將身體當成拖把清潔水池，不料卻害飼養員做白工，又戲謔牠愛玩髒水，「難怪身體那麼黑色！」

延伸閱讀：

趣一趣│喵星人窗邊看風景　貓奴惡搞加畫框變「名畫」

趣一趣│疫情下貓奴在家打發時間　用紙皮砌喵星人專用「坦克」

文章授權轉載自《香港01》

海獅 日本

相關新聞

影／打掃時海獅「狂滑髒水」飼育員無奈：牠想幫忙卻變反效果

無論是水中還是地面，海獅都是好動的代表。日本桂濱水族館近日在Twitter分享一段海獅滑行的影片，只見飼養員正忙着清理水池上的髒水，誰知海獅卻忽然興奮閃出滑行，將原先推到一旁的髒水打散。飼養員只好無奈

基隆正濱漁港 上百鳳頭燕鷗盤飛

基隆市正濱漁港近日每天清晨、黃昏都吸引很多人聚集，攝影人士、鳥友紛紛架設「大砲」拍攝珍貴稀有保育鳥類鳳頭燕鷗，牠們可能是...

新竹動物園老虎兄弟歡慶15歲 吃雪花肉蛋糕

新竹市立動物園2隻動物明星孟加拉虎「六福」及「來福」兄弟昨天歡慶15歲生日，園方特地準備雪花肉蛋糕，讓這對老虎兄弟享受生...

米克斯「超狂配色」萌翻郵差 網笑：生到一半墨水不夠

米克斯可說是驚喜包，全因牠們的毛色、體型均沒有統一的標準，有時候會讓人大嚇一驚。近日有位郵差在送信途中遇到一隻可愛狗狗在躲太陽，於是打算上前逗牠玩，怎料走近才發現超爆笑真相。

尖翅翠蛺蝶現蹤北市動物園 獨愛芒果樹

外來物種現蹤動物園，台北市立動物園保育員6月在芒果樹上發現一顆蛹，隔天立即羽化，經確認發現是「尖翅翠蛺蝶」，這也是在木柵...

幼犬被火車撞傷失去鼻子「舌頭外露」 新主人募款打造假鼻子

莫阿卡（Moaca）是一條才幾個月大就不幸遭火車撞傷的流浪狗，當遊牧民族動物醫生協會（Nomad Vet Association）救援牠時幾乎瀕臨死亡，這場事故使牠失去鼻子及一根腳趾。協會人員擔心莫阿卡捱不過羅馬尼亞的寒冬，緊急透過社交網站為牠招募新主人，很快便有一位荷蘭善心人士表示願意收養。

影／新竹動物園兩隻老虎生日 吸引大小朋友圍觀慶生

新竹市立動物園2隻動物明星孟加拉虎「六福」及「來福」兄弟今天（10日）歡慶15歲生日，園方特地準備「雪花肉蛋糕」要讓老虎...

失明又失智！高齡柴犬收容所低泣 義工「一句話」改變她決定

動物們年幼時固然活潑可愛，但隨著年紀老去難免開始退化及失去活力，不少動物因此被主人遺棄，但有網友Helen卻領養一隻10歲柴犬，並坦言領養前曾一度掙扎，但在意外聽到狗狗的哭聲後，便下定決心帶牠回家。

影／台南搜救犬很幸福 儲備領犬員款待還住套房

「台南搜救犬很幸福！」台南市消防局特搜分隊計有3隻搜救犬，並有3領隊員採一人一犬搭配出勤外，今年爭取建置搜救犬舍，增加搜...

睡魔召喚貓咪堅守電腦前不走 頭壓鍵盤睡覺好可愛

喵星人睡姿千變萬化，看牠們睡覺總會得到驚喜。網上近日有影片展示貓咪在電腦前打瞌睡的過程。

浪浪奇幻漂流 小黑狗變身高中「復校長」

有如一段浪浪的奇幻漂流，淡水動物之家收容的小黑狗機緣下獲台北市立復興高中師生相中認養成校園犬，因深獲師生喜愛，就在全校票...

拱背弓身誇張炸毛 「憤怒的貓」讓網友全笑翻

卡通裡生氣的貓都會出現拱背弓身及誇張「炸毛」的畫面，不過現實當中日本竟出現一隻像是從卡通裡走出來「憤怒的貓」，生氣的可愛模樣全被路過民眾拍下並上傳至推特，短時間內也成功吸引近36萬人按讚。

熱門新聞

網友批八德鶯歌匝道標誌不清竟只加英文 高公局澄清了

影／金門首度驗出甲類傳染病牛結節疹 548頭牛將全數撲殺

明明還有一小時！家人都進動物園玩 他卡在外乾等

雨彈來了！對流雲系發展旺盛 八縣市大雨特報

長庚蟬聯最賺醫院 靠業外進補大賺78億

澎湖旅遊糾紛頻起 現場才知「船班時間遭改，行程遭取消」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。