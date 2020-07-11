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影／打掃時海獅「狂滑髒水」飼育員無奈：牠想幫忙卻變反效果
無論是水中還是地面，海獅都是好動的代表。日本桂濱水族館近日在Twitter分享一段海獅滑行的影片，只見飼養員正忙着清理水池上的髒水，誰知海獅卻忽然興奮閃出滑行，將原先推到一旁的髒水打散。飼養員只好無奈稱：「牠很想幫忙，但結果都是反效果。」網民看後紛紛笑言海獅將身體當成拖把清潔水池，不料卻害飼養員做白工，又戲謔牠愛玩髒水，「難怪身體那麼黑色！」
綺麗にしたい飼育員とそれを手伝いたいけどむしろ逆効果のアシカ#桂浜水族館 #ハマスイ #カリフォルニアアシカ pic.twitter.com/LvO1Dvsz3E— 🐧つっきー🐧とあるハマスイファン (@CIicWdhHlXGV0Xs) June 25, 2020
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文章授權轉載自《香港01》
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