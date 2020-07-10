米克斯「超狂配色」萌翻郵差 網笑：生到一半墨水不夠

米克斯可說是驚喜包，全因牠們的毛色、體型均沒有統一的標準，有時候會讓人大嚇一驚。近日有位郵差在送信途中遇到一隻可愛狗狗在躲太陽，於是打算上前逗牠玩，怎料走近才發現超爆笑真相。

林先生接受《香港01》訪問時表示「這是我代班送信時遇到的狗狗，這戶人家信件不多，所以比較少遇到，之前牠都在狗窩裡面不理我」，或許因為時常出現，狗狗也認定他是好人，於是這天就出來迎接。林先生終於看到狗狗的真面目，但卻覺得有點不對勁，除了半邊臉和尾巴是橘色外，其它均為黑色，超特別模樣讓人難以忘掉。

「我當時只有逗牠而已，明天準備拿肉乾去收服牠」林先生說完這句話後，就真的帶肉乾去探望狗狗，結果毛小孩成功被收服，還給他撫摸。照片被分享到臉書社團「有點毛毛的」，吸引九千多名網友按讚留言，「乍看之下還以為狗跌落黑水溝」、「還以為是陰影狗」、「怪醫黑傑克？」、「生到一半墨水不夠」、「平常太陽都不曬左臉」。

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文章授權轉載自《香港01》