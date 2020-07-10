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幼犬被火車撞傷失去鼻子「舌頭外露」 新主人募款打造假鼻子

聯合新聞網 / 綜合報導
威爾曼和莫阿卡。圖擷自威爾曼TikTok
威爾曼和莫阿卡。圖擷自威爾曼TikTok

莫阿卡（Moaca）是一條才幾個月大就不幸遭火車撞傷的流浪狗，當遊牧民族動物醫生協會（Nomad Vet Association）救援牠時幾乎瀕臨死亡，這場事故使牠失去鼻子及一根腳趾。協會人員擔心莫阿卡捱不過羅馬尼亞的寒冬，緊急透過社交網站為牠招募新主人，很快便有一位荷蘭善心人士表示願意領養。

Metro報導，莫阿卡是一隻擁有德國牧羊犬和哈士奇犬血緣的流浪狗，牠還年幼時遭火車撞擊而重傷。即便醫生花了5個小時拚命搶救莫阿卡，牠還是失去了鼻子，導致牠的舌頭長期掛在外面。

隨著羅馬尼亞的冬天即將到來，協會開始積極為莫阿卡尋找新主人，經過一系列安排，莫阿卡被送往定居於荷蘭的約珥・威爾曼（Joel Wareman）家中。威爾曼說，他最初看到莫阿卡時以為牠是某種巴哥犬，且為牠的怪異長相感到好笑。但當他知道莫阿卡的故事後便熱淚盈眶，因為自己竟然嘲笑了一隻處境如此悲慘的狗，於是他當下就表示想要領養莫阿卡。

如今，18個月的莫阿卡已完全從事故中康復，威爾曼說，除了吃飯、喝水會有一點不便、體力弱了點，莫阿卡真的完全好了。威爾曼也為莫阿卡發起一個募捐活動（moacalife.com)，希望幫助莫阿卡建造一個新鼻子。

荷蘭 流浪狗

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