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失明又失智！高齡柴犬收容所低泣 義工「一句話」改變她決定

香港01 / 何穎琪
網友不捨失明老柴犬在收容所生活，便下定決心帶牠回家。圖擷自香港01
網友不捨失明老柴犬在收容所生活，便下定決心帶牠回家。圖擷自香港01

動物們年幼時固然活潑可愛，但隨著年紀老去難免開始退化及失去活力，不少動物因此被主人遺棄，但有網友Helen卻領養一隻10歲柴犬，並坦言領養前曾一度掙扎，但在意外聽到狗狗的哭聲後，便下定決心帶牠回家。

網友Helen於半年前領養一隻年邁柴犬「小鼠」，牠不但高齡更雙眼失明，以及失智、腎衰竭、腦部及腿部神經退化等問題，差點就要在收容所終老。去年，Helen意外在收容所網站看到小鼠找家的貼文，聽到牠微弱的低泣，加上得知一直沒人要領養，隨即萌生帶牠回家的念頭。Helen憶述首次跟義工通電話時，對方一句話令她大感心酸，更加深她領養小鼠的決心，「老柴好像也知道自己被丟了，可能也認命了」。

現年10歲的小鼠去年被丟棄在公園內，在遇上Helen前已在收容所待了兩個月，可惜一直無人問津，在帶小鼠回家前，Helen的內心也曾經歷一番掙扎，因家中的3隻柴犬去年才剛相繼離世，她怕仍未能走出陰霾。但轉念一想，自己多年來有豐富照顧傷病老狗的經驗，有信心能照顧小鼠，於是下定決心領養。

照顧小鼠僅半年，Helen已遇上不少冷言冷語，其中一名路人的話讓她十分難忘，當時對方好奇詢問為何小鼠總低頭駝背，Helen解釋後，對方卻冷冷地丟下一句「可憐必有可恨處，才會被遺棄」，Helen立刻回說「如果你的人生觀是這樣，你很可憐」，面對愛犬無故遭批評，Helen心疼地說「小鼠遭到人類遺棄，卻還要承受外觀批評，實在很不公平」。

現在狗狗和新家人過得很開心幸福。圖擷自香港01
現在狗狗和新家人過得很開心幸福。圖擷自香港01

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文章授權轉載自《香港01》

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