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睡魔召喚貓咪堅守電腦前不走 頭壓鍵盤睡覺好可愛
喵星人睡姿千變萬化，看牠們睡覺總會得到驚喜，網上近日有影片展示貓咪在電腦前打瞌睡的過程。
只見片中貓咪站在電腦旁邊一動不動，眼睛卻已耐不住疲倦逐漸閉上，最後更把頭壓在電腦鍵盤上睡覺，相當搞笑。
網民看後紛紛留言表示主子很想保持清醒，但又忍不住睡覺的模樣好可愛，笑言牠像是在「守護」貓奴工作一般，值得一讚。
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文章授權轉載自《香港01》
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