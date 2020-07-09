睡魔召喚貓咪堅守電腦前不走 頭壓鍵盤睡覺好可愛

喵星人睡姿千變萬化，看牠們睡覺總會得到驚喜，網上近日有影片展示貓咪在電腦前打瞌睡的過程。

只見片中貓咪站在電腦旁邊一動不動，眼睛卻已耐不住疲倦逐漸閉上，最後更把頭壓在電腦鍵盤上睡覺，相當搞笑。

網民看後紛紛留言表示主子很想保持清醒，但又忍不住睡覺的模樣好可愛，笑言牠像是在「守護」貓奴工作一般，值得一讚。

貓咪把頭壓在電腦鍵盤上睡覺，模樣搞笑。圖 / Twitter帳號「ru_ruru831」

延伸閱讀：

【趣一趣】日本超市蘿蔔大騷性感美腿 網民惡搞加五官好爆笑

趣一趣│疫情下貓奴在家打發時間 用紙皮砌喵星人專用「坦克」

文章授權轉載自《香港01》