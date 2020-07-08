浪浪奇幻漂流 小黑狗變身高中「復校長」

有如一段浪浪的奇幻漂流，淡水動物之家收容的小黑狗機緣下獲台北市立復興高中師生相中認養成校園犬，因深獲師生喜愛，就在全校票選下升格命名「復校長」，還享新北醫療服務。

淡水動物之家獸醫日前帶著藥品器具行囊，專程前往復興高中為「復校長」做健康檢查，在學務處主任黃博明陪同下獲「復校長」熱烈歡迎，原來「復校長」曾是淡水動物之家收容的流浪狗，去年年底才在機緣巧合下被復興高中相中，認養成為學校的校園犬。

獸醫經過仔細進行心肺音理學聽診、耳道及肛門腺等檢查、還有心絲蟲等四合一的快速篩檢，還注射補強多價疫苗及狂犬病疫苗，從所有醫檢跡象來看，都顯示牠現在已是隻健康快樂的校園犬。

復興高中訓育組長林宏修表示，「復校長」來學校大約半年，由於和師生互動良好，學校就為牠舉辦全校性的網路票選命名活動，當時就有許多名稱都頗有趣，最後票選結果以「復校長」最受歡迎。

黃博明表示，由於「復校長」溫馴親人，參與每一名學生生命教育課程、校園生活互動，甚至讓許多害羞內向孩子們展露笑顏，真是無比珍貴的教學成果。

黃博明說，生命教育不僅僅是透過文字學習，人對於動物都是有關懷之心，透過校園犬實際體驗生命教育，就是最好的學習方式，在校長以及許多教師同仁贊成下，「復校長」來到這裡和大家串起那一份良善緣分。

黃博明表示，「復校長」在校園裡隨時和相遇學生們互動，甚至大熱天溜進教室吹風扇、冬陽下籃球場上慵懶的打滾，可愛的行為都在每個孩子心裡留下歡笑，無形間放鬆了學習壓力，成為每一位孩子傾訴的朋友。

新北市政府動物保護防疫處代理處長楊淑方表示，校園犬為生命教育的一環，為愛扎根，讓每位孩子都是未來生命教育種子，因此，校園犬是動保處持續推展生命教育工作之一，除了讓溫馴親人穩定犬隻能有一個溫暖的家，也讓學生能在校園裡感受到生命教育的實現。

她表示，復興高中的跨縣市領養凸顯師生共同參與的美好經歷，全校為了迎接校園犬的到來，從一開始就由師生共同討論未來如何分工合作的細項，以妥善照顧狗狗的生活，認真的態度令人感動。

動保處也不忘「認養不棄養，給牠一個溫暖的家」的行銷宣導，楊淑方對中央社記者表示，新北收容的1000多隻貓狗都適合在校園伴讀，歡迎跨縣市認養，新北將提供獨特的「售後服務」，也就如同獸醫到校為「復校長」健檢般，提供被認養的校園犬貓追蹤醫療的服務。