竹市動物園7月10日為兩隻老虎慶生 特製肉塊冰蛋糕
新竹市立動物園的雙胞胎動物明星「兩隻老虎」六福與來福，將在10日過15歲生日，動物園長楊礎遠表示，園方準備特製肉塊冰蛋糕，也邀民眾一起為「兩隻老虎」慶生。
楊礎遠說，六福與來福為同胎的雙胞胎兄弟，出生後由老虎母親撫育養大，而六福與來福個性活潑，為慶祝「兩隻老虎」的15歲生日，在飼養員的評估下，以符合老虎健康進食的分量，搭配血水冰塊與豬肋排，打造特製蛋糕慶生。
楊礎遠表示，10日上午11時，在猛獸區安排為老虎慶生活動，歡迎大小朋友到動物園共襄盛舉，現場也有架設慶生牆，邀請民眾寫下對老虎的祝福。
新竹市立動物園表示，當日入園服裝或身上有老虎相關元素配件，園區拍照、並在動物園粉絲專頁按讚打卡，寫下「快來新竹市立動物園玩，一起祝六福來福生日快樂」，可獲限量紀念品。
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