圓仔妹出生10天體重倍增 黑冠松鼠猴也添子

台北市立動物園大貓熊「圓圓」二寶「圓仔妹」今天已10日齡，體重394.6公克，相較出生時體重倍增。園內黑冠松鼠猴也添子，民眾若幸運可看到母猴背小猴的可愛畫面。

「圓圓」6月28日順利產下「圓仔妹」，新生寶寶約186公克。如今「圓仔妹」已10日齡，體重394.6公克，相較出生時體重已成長超過一倍，每天喝奶量也增至128.6公克，穩定成長中。

園方現安排保育員暫代母職。雖然7年前已有過一次人工哺育大貓熊寶寶經驗，保育員照顧「圓仔妹」時，仍須翻出姊姊「圓仔」的成長紀錄，持續溫故知新，任何時候都不敢鬆懈。

目前「圓圓」尚不用照顧寶寶，但為了讓她維持在自行帶子的狀態，保育員特別準備「仿仔」讓「圓圓」抱在懷中。「仿仔」時不時透過藍芽喇叭發出聲音提醒「圓圓」，而「圓圓」總會在「仿仔」發出聲音的瞬間，立刻安撫。

除大熊貓館，隔壁熱帶雨林區近期也傳喜訊，區內黑冠松鼠猴產下幼仔。最近有民眾發現，眾多黑冠松鼠猴當中，有一隻身上好像背了東西，近看竟是一隻母猴背著新生寶寶。

黑冠松鼠猴家族有明顯的繁殖季，繁殖季時性成熟的母猴有機會產下寶寶，剛出生的黑冠松鼠猴寶寶視覺未發育完全，會緊抱在媽媽身上，此時就算有其他個體靠近牠，新生寶寶也不會有反應，要到一週後才會在媽媽背上探索周遭事物。

北市動物園黑冠松鼠猴家庭是由7隻母猴和2隻公猴組成。園方表示，民眾若運氣好，有機會看到母猴背小猴的可愛畫面。