拱背弓身誇張炸毛 「憤怒的貓」讓網友全笑翻

卡通裡生氣的貓都會出現拱背弓身及誇張「炸毛」的畫面，不過現實當中日本竟出現一隻像是從卡通裡走出來「憤怒的貓」，生氣的可愛模樣全被路過民眾拍下並上傳至推特，短時間內也成功吸引近36萬人按讚。

日前日本一隻「憤怒的貓」引起網友熱議，畫面中可以看到一隻黑白相間的貓咪背部弓起且毛髮直立，就像卡通裡會出現貓咪生氣時的樣子，誇張「炸毛」的可愛模樣全被路過民眾拍下，上傳至推特後也吸引近36萬人按讚、7萬多人轉發。

照片曝光後網友們紛紛在留言串貼出自家貓咪生氣時的照片，也有許多人留言表示「我記得湯姆貓與傑利鼠裡的湯姆生氣就是這樣」、「怒髮衝冠」、「豪豬貓」、「好可怕！我看到一定會逃跑」、「這是午睡被打擾的貓」、「太可愛了」。