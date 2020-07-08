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北市動物園喜事不斷 黑冠松鼠猴產幼仔

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導
黑冠松鼠猴是原本分布於亞馬遜河流域上游集水區的小型靈長類。圖／台北市立動物園提供
黑冠松鼠猴是原本分布於亞馬遜河流域上游集水區的小型靈長類。圖／台北市立動物園提供

近來台北市立動物園喜事不斷，日前「圓圓」產二寶，在大貓熊館隔壁的新熱帶雨林區，黑冠松鼠猴也產下一隻幼仔，黑冠松鼠猴族群生力軍再添一名。

園方表示，黑冠松鼠猴屬小型靈長類，分布於亞馬遜河流域上游集水區，全身黃棕色的毛色，只有頭部有明顯黑色，就像是帶著黑色安全帽。黑冠松鼠猴的戶外活動場，就位在新熱帶雨林區入口處，喜歡群體生活的牠們，常吵吵鬧鬧的在樹枝上活動，嬌小身形與敏捷身手，成為新熱帶雨林區最顯眼的物種之一。

新熱帶雨林區開幕滿一周年，這一年間，園方也為原本單身的動物們，啟動繁殖計畫。適逢繁殖季，最近黑冠松鼠猴也產下幼仔，寶寶剛出生都會緊抱在媽媽身上，即便睜開雙眼，還是什麼都看不見，出生一個禮拜後，才會爬上媽媽的背，探索四周人事物。

在黑冠松鼠猴戶外活動場內，由7隻母猴和2隻公猴共組家庭，園方也透露，目前還有其他母猴懷孕中。園方說，雖然黑冠松鼠猴還沒有存續危機，但一直都是盜獵及寵物貿易的標的，仍要持續保種保育。

黑冠松鼠猴喜歡群體生活，牠們總是吵吵鬧鬧的在樹枝上活動。圖／台北市立動物園提供
黑冠松鼠猴喜歡群體生活，牠們總是吵吵鬧鬧的在樹枝上活動。圖／台北市立動物園提供
公猴雖然體型最大最壯，但在群體中地位其實最低。圖／台北市立動物園提供
公猴雖然體型最大最壯，但在群體中地位其實最低。圖／台北市立動物園提供

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