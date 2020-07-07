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流浪南湖圈谷5個月 比特犬小花花順利下山安置

中央社 / 花蓮縣7日電

在南湖圈谷流浪5個月的比特犬「小花花」故事曝光後引起關注，山友及登山協作員張永鴻上週六再次上山尋找「小花花」身影，總算在昨晚順利下山，心中的大石頭總算放下。

「小花花」今年2月出現在海拔約3500公尺高的南湖圈谷，當時牠傷痕累累、瘦得皮包骨的模樣，引起綽號「阿鴻」的登山協作員張永鴻及山友劉思沂注意，經照料恢復活力，由於生態保護區犬隻滯留恐影響當地野生動物棲息環境，他們知道一定要帶「小花花」下山。

一般人對比特犬的印象多為兇猛的鬥犬，張永鴻說，帶點虎斑花紋的「小花花」是混種比特犬，跟一般兇猛的比特犬比較，個性較溫馴。他和從事生態攝影的劉思沂多次嘗試引導「小花花」下山，但每次總是在登山口前，接近公路位置，牠就會掉頭跑回山中，又因阿鴻工作受傷，引導下山的計畫受到延宕。

阿鴻今天接受電話訪問指出，即便自己手傷還沒完全恢復，上週六決定跟著劉思沂提前上山，計畫3天後下山，也安排獸醫在最後一天帶著鎮定藥劑在登山口前等候。

阿鴻說，喊了整整2天始終不見「小花花」身影，各種負面想法充滿腦中，「走得好累，從沒走得腳不這麼沉重過」，手傷的手腕也開始變紫變紅，就在一夥人準備放棄，回程走下山時，阿鴻再一次往草叢樹林喊叫，過約2分鐘，一個熟悉的黑影從制高點衝下來，「小花花」終於出現了。

阿鴻說，半個月不見，「小花花」興奮得尾巴猛搖，下山路程約3小時半，他原本沈重的步伐也變得輕盈許多。就在要抵達總是失敗的登山口，阿鴻忍住手痛，抱起「小花花」終於順利抱上車了。

阿鴻說，「小花花」雖然在車上起初不安的身體抖動，下山後直奔願意暫時收留的台北朋友家中，「小花花」在新環境很快就安定下來，備用的鎮定劑都沒用到，他透露雖然很想養「小花花」，但工作時常不在家，只希望未來的新主人偶爾能傳幾張狗狗的生活照，讓他知道「小花花」一切安好。

陪同引導「小花花」下山的劉思沂今天也在臉書貼文報平安，文中寫到，在阿鴻和「小花花」的互動中，微小的肢體動作、眼神都能感受到最純淨的愛的流動，也感謝支持、關心的「小花花」事件的所有人。

劉思沂指出，下山後的第一夜，「小花花」適應得相當良好，等一切妥當後，會幫「小花花」找一個真正的家。

山友 攝影

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