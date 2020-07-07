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年邁拉布拉多被鍊在收容所外 遺留紙條「學不乖」惹網友不捨

聯合新聞網 / 綜合報導
拉布拉多犬在賈斯米收容所外。 圖 / Swale Borough Council Stray Dog Service
拉布拉多犬在賈斯米收容所外。 圖 / Swale Borough Council Stray Dog Service

一隻黑色拉布拉多犬昨（6）日在流浪狗收容所外被發現，牠被鏈子拴在鐵門上，身旁還有一封來自飼主的信。錫薇爾流浪狗服務會（Swale County Borough Stray Dog Service）在網路上尋找此拉布拉多的飼主，希望問清楚為何要拋棄狗狗。

根據「BBC News 」報導，該犬被主人遺棄至英國肯特郡（Kent）的賈斯米流浪狗收容所，飼主唯一留給這隻年邁狗狗是一封寫給收容所的信：「你好，你能收留我嗎？因為我一直學不乖，我的主人便在養育我10年後拋棄了我，把我送回當初被撿到的地方。感謝你的照顧，麻煩了。」

錫薇爾流浪狗服務會說明這隻拉布拉多犬現在很安全，會一直照顧牠，但是他們希望能找到飼主，問他為什麼要遺棄狗狗。一位服務會的代表人說到，即使狗狗跟飼主發生問題也不應該用這種方法解決，「把愛犬送走是走投無路時才做的，並且這樣遺棄是錯誤的。」可是因為狗狗上了年紀，沒裝追蹤晶片，他們找不出飼主的地址或身分。於是，錫薇爾流浪狗服務會呼籲民眾提供飼主的線索。

消息曝光之後，網友紛紛表示無法認同飼主的做法。他們認為此舉展現出人性的醜陋，指責飼主不人道、懦夫，並希望這隻狗狗能在新家得到幸福。有些愛狗人士自願收養這隻拉布拉多幾天，直到牠找到合適的新主人。但也有一些人為飼主做辯解，「他至少把狗狗放在收容所外，尤其還是這隻狗狗當初被領養的地方，所以應該會有一些關於牠的資料。」

流浪狗 英國

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