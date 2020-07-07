白貓姐妹花擁絕美異色瞳 IG吸引逾20萬粉絲

「異色瞳」白貓罕見絕美！俄羅斯一對白貓姐妹花近日在網上爆紅，IG追隨者高逾20萬人。

這對姐妹花分別名為「Iriss」與「Abyss」，一雙眼睛分別是黃色和藍色，加上雪白的毛色，讓人一看傾心。

而貓貓姊妹花的主人是型男，經常會抱着愛貓到處拍生活照，一舉一動備受網民關注，大讚照片有治癒心靈的功效。

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文章授權轉載自《香港01》