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白貓姐妹花擁絕美異色瞳 IG吸引逾20萬粉絲

香港01 / 夏洛特 / 報導
俄羅斯一對白貓姐妹因為擁有「異色瞳」而受到網民關注。（Instagram帳號「sis.twins」圖片）
俄羅斯一對白貓姐妹因為擁有「異色瞳」而受到網民關注。（Instagram帳號「sis.twins」圖片）

「異色瞳」白貓罕見絕美！俄羅斯一對白貓姐妹花近日在網上爆紅，IG追隨者高逾20萬人

這對姐妹花分別名為「Iriss」與「Abyss」，一雙眼睛分別是黃色和藍色，加上雪白的毛色，讓人一看傾心。

而貓貓姊妹花的主人是型男，經常會抱着愛貓到處拍生活照，一舉一動備受網民關注，大讚照片有治癒心靈的功效。

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HAPPY BIRTHDAY MY SWEET BABIES! You are 4 yo now! And 4 years ago I could hold you both with my one hand only. And now I can barely hold you with whole my body😂 Love you till death! And I promise to do my best to make your life the happiest! So congratulate them! I will convey all of your wishes directly to Iriss and Abyss!😉 ———————————— С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, МОИ КРОШКИ! Вам уже 4 года! 4 года назад я мог держать вас обеих в одной ладошке. А сейчас я кое-как с вами справляюсь😂 Но вы всё так же мои малютки! Люблю вас до безумия! И обещаю, что сделаю всё, чтобы вы прожили самую счастливую жизнь! Поздравляйте же их скорей! Я всё передам!😉 . #sistwinization

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文章授權轉載自《香港01

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