白貓姐妹花擁絕美異色瞳 IG吸引逾20萬粉絲

View this post on Instagram

WE’VE BEEN THREE MONTHS ON QUARANTINE ALREADY! We’ve played all the toys. Any advice with what else can we play? ——————————— Мы на карантине уже 3 месяца! Поиграли уже со всеми игрушками! Есть советы, с чем ещё можно поиграть? . #sistwinization . #catloversclub #meow #kittensofig #catlife #cats_of_world #catagram #catsofworld #pets #weeklyfluff #animalsinfluence #meowed