白貓姐妹花擁絕美異色瞳 IG吸引逾20萬粉絲
「異色瞳」白貓罕見絕美！俄羅斯一對白貓姐妹花近日在網上爆紅，IG追隨者高逾20萬人。
這對姐妹花分別名為「Iriss」與「Abyss」，一雙眼睛分別是黃色和藍色，加上雪白的毛色，讓人一看傾心。
而貓貓姊妹花的主人是型男，經常會抱着愛貓到處拍生活照，一舉一動備受網民關注，大讚照片有治癒心靈的功效。
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WE’VE BEEN THREE MONTHS ON QUARANTINE ALREADY! We’ve played all the toys. Any advice with what else can we play? ——————————— Мы на карантине уже 3 месяца! Поиграли уже со всеми игрушками! Есть советы, с чем ещё можно поиграть? . #sistwinization . #catloversclub #meow #kittensofig #catlife #cats_of_world #catagram #catsofworld #pets #weeklyfluff #animalsinfluence #meowed
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🇬🇧 English below👇🏼 На самоизоляции девчонки освоили бесконтактную доставку корма Almo Nature от @petshopru. 😻 Посмотрите, как они лихо заказывают свой любимый корм.📱 Научите и вы своих питомцев! Тем более, что теперь по-настоящему качественный корм из натуральных ингридиентов Almo Nature выгоднее на 10% c промокодом TWINS на сайте @petshopru. 🔝 Айрис и Абис в восторге! 😸 Промокод действует до 31 мая, поторопитесь запастись впрок! ———————————— During the quarantine Iriss and Abyss learnt how to order their food online! 📱 Look how they do it! And learn your pets to do the same!😸 . #sistwinization #petshopru
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HAPPY BIRTHDAY MY SWEET BABIES! You are 4 yo now! And 4 years ago I could hold you both with my one hand only. And now I can barely hold you with whole my body😂 Love you till death! And I promise to do my best to make your life the happiest! So congratulate them! I will convey all of your wishes directly to Iriss and Abyss!😉 ———————————— С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, МОИ КРОШКИ! Вам уже 4 года! 4 года назад я мог держать вас обеих в одной ладошке. А сейчас я кое-как с вами справляюсь😂 Но вы всё так же мои малютки! Люблю вас до безумия! И обещаю, что сделаю всё, чтобы вы прожили самую счастливую жизнь! Поздравляйте же их скорей! Я всё передам!😉 . #sistwinization
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文章授權轉載自《香港01》
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