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影／大貓熊圓仔7歲了 變身台灣小吃代言人
保育員說，新生的大貓熊寶寶二仔則是彷彿聽到姊姊「圓仔」的心聲，每天都很努力喝奶，「奶爸」「奶媽」們為了跟上寶寶所需求的奶量，只能更努力的擠母乳和餵奶。
為了給圓仔一個驚喜，動物園今年仍發揮創意，運用大貓熊日常的食材，以7種台灣著名小吃為意象，製作「圓仔」的生日蛋糕，例如以窩窩頭捏塑成深坑烤臭豆腐串；大腸包小腸中的糯米腸，小腸（香腸）則是用紅蘿蔔代替；另外紅到國外的台灣之光-珍珠奶茶，保育員則是用冰塊製作杯子，以葡萄和綜合水果丁取代粉圓和椰果，再加上一根用甘蔗削成的大吸管。
由於今天大貓熊「圓仔」7歲生日，雖碰巧遇上大貓熊館每月1次的休館日，未開放遊客參觀，但動物園仍以營隊活動的方式，邀請近百位粉絲舉辦「圓仔7歲生日-圓粉慶生派對」。
動物園表示，圓仔從2015年1月展開獨立生活之後，每年的生日願望都是希望媽媽「圓圓」能夠再生下一個小寶寶，讓自己成為姊姊，脫離獨生女行列。經過逾5年的努力，今年動物園終於迎來大貓熊「二寶」。
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