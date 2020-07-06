影／大貓熊圓仔7歲了 變身台灣小吃代言人

台北市立 動物園 圓仔 」今天滿7歲。動物園表示，保育員特別以7種台灣小吃為主題，設計並製作今年的圓仔生日蛋糕，在眾多粉絲的陪伴和祝福下，「圓仔」開心地品嚐獨一無二的生日禮物，並許下新願望，希望新生的大貓熊寶寶健康長大，和姊姊共同擔任野生動物保育的代言人。

保育員說，新生的大貓熊寶寶二仔則是彷彿聽到姊姊「圓仔」的心聲，每天都很努力喝奶，「奶爸」「奶媽」們為了跟上寶寶所需求的奶量，只能更努力的擠母乳和餵奶。

為了給圓仔一個驚喜，動物園今年仍發揮創意，運用大貓熊日常的食材，以7種台灣著名小吃為意象，製作「圓仔」的生日蛋糕，例如以窩窩頭捏塑成深坑烤臭豆腐串；大腸包小腸中的糯米腸，小腸（香腸）則是用紅蘿蔔代替；另外紅到國外的台灣之光-珍珠奶茶，保育員則是用冰塊製作杯子，以葡萄和綜合水果丁取代粉圓和椰果，再加上一根用甘蔗削成的大吸管。

由於今天大貓熊「圓仔」7歲生日，雖碰巧遇上大貓熊館每月1次的休館日，未開放遊客參觀，但動物園仍以營隊活動的方式，邀請近百位粉絲舉辦「圓仔7歲生日-圓粉慶生派對」。