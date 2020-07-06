主人撿一窩小鳥回家 拉布拉多瞬間愛上「母性爆發」

潔德・莫羅 （Jadene Moloy）上個月5日在上班的路上找到一群與母親分離的小雛鳥，便把雛鳥帶回家。莫羅家中的母犬拉布拉多鲁比（Ruby）見到這群小鳥，瞬間為牠們「墜入愛河」，甚至肩負起「保母」的職務。

根據「 Daily Mail 」報導，莫羅是一名23歲女性，定居英國諾佛克（Norfolk）的農場。當她在路邊發現這群雛鳥似乎與母鳥失散，便將牠們裝入一個盒子裡帶回家，以免遇到獵捕牠們的動物。到家後，盧比迅速與牠們建立起友誼。盧比鑽進裝著雛鳥盒子裡給牠們取暖時，小鳥毫無一絲恐懼，直接跳上盧比的臉上和肚皮，跟牠一起互動，而盧比也玩得不亦樂乎。

莫羅說她在整個過程中從未為雛鳥的安全擔憂，因為盧比本性就非常友善，牠臉上總會掛著一個燦爛的笑容，開心的時候尾巴會搖到全身都會一起搖擺。平常盧比會跟莫羅一起去馬廄，也同樣不會害怕馬匹，反而會跟牠們一起嬉鬧。莫羅還說，從盧比八個星期大的時候就跟自己變成閨密，不管去哪裡都形影不離，莫羅完全無法想像沒有牠的生活。

莫羅最後找到了雛鳥的母親，便將牠們放回大自然。但盧比和小鳥玩們耍的視頻依舊還在網上流傳，受到多位網友的關注。網友都紛紛評論盧比有一個活潑可愛的性格，讓人感到很暖心。

拉布拉多犬因為溫順、親切的性格，經常被培養為導盲犬，且被視為跟長者和小孩最容易相處的同伴。根據研究調查，拉布拉多犬的智商有潛力達到人類八歲時的等級，因此也是非常聰明且善解人意的夥伴。