竹市動物園 「咖啡牛奶」準備上工

新竹市動物園有新動物夥伴了，是從高雄壽山動物園來作客的兩隻羊駝「咖啡」與「牛奶」，牠們經過幾個月適應後，現在準備上工。

市長林智堅昨天化身飼養員到「咖啡」與「牛奶」新家探視時表示「咖啡」與「牛奶」是從壽山動物園來作客，「咖啡」活潑愛吃，對比下「牛奶」顯得很老實。歡迎民眾一起來新竹動物園，在森林食堂用餐可直接從景觀窗看見牠們。

市立動物園長楊礎遠說，「咖啡」與「牛奶」是以毛色取名，牠們是同父異母的兄弟，弟弟「咖啡」，白色臉龐配上茶色毛髮、牙齒微凸，個性調皮又愛吃，平時最喜歡調皮吐口水，所以住宿外常傳來飼養員的哀號。

新竹動物園的羊駝「咖啡」與「牛奶」，是從壽山動物園來新竹作客。 圖／新竹市政府提供

哥哥「牛奶」全身雪白、配上黑色深邃五官，是獸醫心中的「混血兒」，牛奶性害羞、謹慎，偶爾還會發脾氣，昨天一直偷瞄飼養員的點心，卻始終面對牆壁不肯靠近，牠偷瞄的表情引來現場笑聲不斷。

楊礎遠說，「咖啡」、「牛奶」經過一段時間觀察過後，身心狀況都健康無虞，展區也調整完畢，未來將會在高草疏林區與大家見面。

新竹市立動物園指出，羊駝有著綿羊蓬鬆的毛，又有像駱駝一樣的身軀，屬於耐寒又溫馴的動物，因為毛質柔軟，變成具商業價值的家畜。近年來，因有網友拍到羊駝呆懵表情，讓羊駝一夕成名，變成最夯動物明星。