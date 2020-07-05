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陌生鹿闖進庭園「陶醉吸貓」 網讚：很識貨！

香港01 / 記者卡洛兒／報導
野鹿陶醉吸貓，模樣相當可愛。圖擷自reddit
野鹿陶醉吸貓，模樣相當可愛。圖擷自reddit

身為貓奴一定知道，世上最療癒的行為非「吸貓」莫屬，抱着軟萌的主子，再埋頭深吸一口，煩惱頓時全消，不過貓咪的魅力不只人類會上癮，原來連同是動物界的鹿兒也不能自拔。外國有網友拍到一段有趣影片，只見家門外一頭野鹿闖進庭園，就是為了瘋狂「吸貓」，似乎跟人類一樣上癮了。

有網友在外國討論區Reddit上傳影片，踏出家門外就看到野鹿正埋頭舔着貓咪，並流露出一臉陶醉的樣子，而淡橙色的長毛貓表現相當淡定，只是扭扭頭就像在表達「等等先不要煩我」一樣。

該名網友表示，這隻野鹿並非首次到訪，而且在當地相當出名，家中貓咪也很喜歡野鹿，跟牠相處得來，因此不會怪牠，「我家貓咪的毛超蓬鬆好吸」，影片在網上曝光，吸引12萬名網友觀看，有人形容貓貓就像迪士尼中的公主，是一個被野鹿寵愛着的故事，甚至有網友搶著留言報名吸貓。

Walked out of my house to find a deer licking my cat from r/aww

延伸閱讀：

主子一腳踩落麻辣青瓜 白毛變橙金色仲有味 網民紅油貓手

-主子圍埋玩貓咕臣點知叉錯腳 嚇到四散超爆笑

文章授權轉載自《香港01》

貓咪 Reddit

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