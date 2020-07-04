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影／休館也要表演！日海獺「花式高速轉圈圈」炫技 網看暈：滾筒洗衣機？
受到新冠肺炎疫情影響，全球許多動物園與水生館不得不臨時停業。時間一長，便有人好奇「待業期」的動物都在做什麼，使得不少園區會在社區媒體上分享動物們的萌照吸引人氣，還有間德國動物園靠直播樹懶「吸金」填補營業損失。近來，有日本網友在水族館意外拍攝到一隻海獺在沒有遊客的情況下，自個兒在水中使出華麗的高速旋轉，尤如動畫變身場面令網友看完影片笑回：「進化吧！海獺獸！」
據朝日新聞報導，這隻海獺來自日本三重縣鳥羽市的鳥羽水族館，目前該館也因疫情而休館，但這隻海獺沒有因此休假，反而在水中開心玩耍，在水中展現表演猶如花式滑冰選手般華麗的高速旋轉，甚至扭轉身體舞動，最後更開心的為自己鼓掌。
可愛的模樣讓網友紛紛留言表示「旋轉、跳躍、我頭都暈了」、「他是不是看過羽生結弦的轉播」、「數碼寶貝BGM出來了」、「不要鬧了，這是直立滾筒洗衣機吧」、「海獺表示：誰打開洗衣機」。還有人表示「這是祕密訓練吧」、「搭配輕快的鋼琴音樂十分有趣」、「他看起來開心極了」。
這隻海獺的名字叫做「Mei」，是女生，最喜歡吃蝦子、螃蟹與貝類，據鳥羽水館的飼育研究部次長石原良浩表示，這次出現的高速旋轉他也是第一次看到，十分意外，認為「她應該是在玩」，因為之前餵食時Mei雖然也會旋轉，但是速度非常緩慢，且只要她發現有人在看她時，便會停止旋轉，因此在水族館營業時幾乎無法看到這種畫面。
自粛期間中にやるようになったらしい、ラッコのメイちゃんの高速回転の動画が偶然撮れました☺️ pic.twitter.com/6abb57MR4B— はると (@HALTRHYTHM) June 29, 2020
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