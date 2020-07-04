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驚人一幕！巨鳥腳夾著疑「鯊魚」天上飛 專家出面回應

聯合新聞網 / 綜合報導
民眾拍下震撼一幕，一隻巨鳥抓著一直疑似鯊魚的大魚，引起網友熱議。 圖／Tracking Sharks推特
民眾拍下震撼一幕，一隻巨鳥抓著一直疑似鯊魚的大魚，引起網友熱議。 圖／Tracking Sharks推特

驚人的一幕！美國南卡羅來納州的海邊，有一隻身形巨大的鳥，腳上夾著一隻長得像鯊魚的大魚在天空盤旋著，因為畫面相當震撼，被當地民眾拍攝下來放上推特，引起網友熱議。

綜合外媒報導，本地人在他的17樓公寓中拍下這個畫面，可以看到被巨鳥抓著的魚正在試圖掙扎逃脫，雖然只有半分鐘，看來卻相當震撼，影片6月30日被上傳到帳號為「Tracking Sharks」的推特，貼文寫道「有誰知道這是什麼種類的鳥嗎？還有牠是抓住了一隻鯊魚嗎？」

有人說巨鳥可能是老鷹，甚至有人開玩笑的說牠可能是一隻翼手龍。有網友表示這隻巨型鳥類「絕對是魚鷹，它要將大魚從水中舉起，這需要很大的力量」，至於牠腳下抓著的是不是鯊魚，也有很多爭議，有人用尾巴推測牠並不是鯊魚，而是海鰱、扁鰺或是鮪魚。

而影片釋出後，野生動植物專家埃德•基勒（Ed Killer）也出面說明，認為這隻魚應該就是「海鰱科」(lady fish)種類，牠們具有鋒利的牙齒和背鰭，最大可以長到約0.9公尺左右。

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