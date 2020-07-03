拉布拉多貪玩！意外吞下值58萬元鑽石 主人嚇到當場崩潰

不少寵物因為貪玩而發生意外，最近印度一隻拉布拉多跟隨主人，到訪珠寶商朋友的家中時，竟意外吞下2顆總值150萬印度盧比（約新台幣58.5萬元），主人嚇到當場崩潰。

印度獸醫帕德西（Narendra Pardeshi）最近接到一個案例，有飼主帶一隻6個月大的拉布拉多犬到診所求診，主人解釋狗狗素來喜歡亂吞東西，有次帶牠到訪從事珠寶店的朋友家，狗狗看到閃閃發亮的鑽石，瞬間被深深吸引，事後更吞下2顆鑽石，主人與朋友被嚇壞了，因為鑽石價值不菲。

隨後狗狗感到不適，主人於是帶牠到帕德西的診所求醫，豈料照胃鏡時眾人大吃一驚，發現原來貪吃的狗狗不只吞下鑽石，其胃部更藏了一支針、2顆外套鈕扣、橡皮筋及一些線，幸好做了小手術後獸醫已把異物取出，狗狗回家後也無大礙。獸醫帕德西坦言，對於主人來說，其實寵物的生命比鑽石更重要。

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文章授權轉載自《香港01》