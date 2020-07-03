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哈士奇犬「被夾」一臉厭世 網友笑噴：奪命剪刀腳？
近期，在推特日語圈上出現一張爆紅的寵物照片，原來，這是兩隻哈士奇犬躺在地上休息的照片，其中一隻用後腿夾住另一隻的臉頰，可愛的模樣讓人融化，如今在推特上已經擄獲了四萬讚和一萬多的轉推。
這兩隻哈士奇分別是兩歲的洛奇和十個月大的拉利馬爾，飼主說牠們倆之間的關係非常好，時不時也會出現趴在對方身上睡覺的情況。
網友們看見洛奇和拉利馬爾可愛的模樣，紛紛大讚：「可愛！」、「笑噴」、「奪命剪刀腳？」，也有網友戲稱：「天氣都這麼熱了還夾別人，白目！」
挟まってる…😱#シベリアンハスキー#ハスキー#多頭飼い pic.twitter.com/SPgUaVnYc8— Rie&RokiRari☆ (@pochi1980husky) June 7, 2020
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