影／貴賓「偷喬電風扇」影片瘋傳 萬名網友笑翻：工讀生出來

動物有時會做出一些很像人的行為，不過這隻狗狗的行為實在太像人，讓網友懷疑「裡面藏了一個工讀生」。

最近有一支影片在網路上瘋傳，畫面中可看見有一隻貴賓犬自己打開籠子，默默爬上電視櫃，將原本對著人吹的電風扇偷偷轉向，吹向自己的籠子。調整好風向後爬回狗籠，還自己將門關上！

狗狗超聰明的行為，讓網友紛紛笑喊「工讀生不要騙了給我出來喔」、「太可怕了，那才不是狗，那是人類！是人類！」、「工讀生你把衣服脫了就不會熱了啊」。

網友也大讚這隻狗聰明，「貴賓狗是前幾聰明的狗呢～反觀我家的嗚嗚」、「什麼鬼，同樣是貴賓，我家已經10年了還不會握手……」、「還懂得隨腳關門掩飾，下一步就只差開口說人話了」、「主人不在家的時候他會不會出來開轟趴」、「看來主人教育成功，笑死自己關門好乖」。

而這支影片其實是出自抖音，由大陸網友@LuLu31000所上傳，這隻狗狗會轉電風扇的影片也已不是第一次出現。有網友指出，「其實就是訓練啦，狗不時回頭看主人等指令」，雖然狗狗的聰明令人驚喜，但也有部分網友擔心訓練過程不人道，「我也覺得是訓練出來的⋯⋯好可憐」、「這種的有時候看完都會擔心，是怎麼訓練成這樣的」。