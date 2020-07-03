快訊

台男南非採陰回國竟確診 莊人祥說可能兩原因

指考物理／全卷字數逾4千 補教估頂標71分比去年降4分

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／貴賓「偷喬電風扇」影片瘋傳 萬名網友笑翻：工讀生出來

聯合新聞網 / 綜合報導
大陸一名網友家中的貴賓會自己「偷喬電風扇」，超聰明的舉動讓萬人讚翻。圖擷自抖音
大陸一名網友家中的貴賓會自己「偷喬電風扇」，超聰明的舉動讓萬人讚翻。圖擷自抖音

動物有時會做出一些很像人的行為，不過這隻狗狗的行為實在太像人，讓網友懷疑「裡面藏了一個工讀生」。

最近有一支影片在網路上瘋傳，畫面中可看見有一隻貴賓犬自己打開籠子，默默爬上電視櫃，將原本對著人吹的電風扇偷偷轉向，吹向自己的籠子。調整好風向後爬回狗籠，還自己將門關上！

狗狗超聰明的行為，讓網友紛紛笑喊「工讀生不要騙了給我出來喔」、「太可怕了，那才不是狗，那是人類！是人類！」、「工讀生你把衣服脫了就不會熱了啊」。

網友也大讚這隻狗聰明，「貴賓狗是前幾聰明的狗呢～反觀我家的嗚嗚」、「什麼鬼，同樣是貴賓，我家已經10年了還不會握手……」、「還懂得隨腳關門掩飾，下一步就只差開口說人話了」、「主人不在家的時候他會不會出來開轟趴」、「看來主人教育成功，笑死自己關門好乖」。

而這支影片其實是出自抖音由大陸網友@LuLu31000所上傳，這隻狗狗會轉電風扇的影片也已不是第一次出現。有網友指出，「其實就是訓練啦，狗不時回頭看主人等指令」，雖然狗狗的聰明令人驚喜，但也有部分網友擔心訓練過程不人道，「我也覺得是訓練出來的⋯⋯好可憐」、「這種的有時候看完都會擔心，是怎麼訓練成這樣的」。

抖音 寵物

延伸閱讀

主人見失蹤愛犬漂河上超心碎 準備打撈劇情秒翻轉：還我眼淚

雛鳥嘴張超大等餵食 期待落空秒「臭臉」笑翻網友

被冷落？毛小孩將出生僅26日雙胞胎女嬰咬死 母親眼目睹崩潰

國小生帶一根菜回家還要求煮成晚餐 媽媽看了超崩潰

相關新聞

圓仔7歲生日趴直播 妹妹吃好睡好蓋小被被

大貓熊「圓仔」最近升格當姐姐，也將歡慶7歲生日，雖然台北市立動物園剛好休館，但會在臉書直播圓仔啃蛋糕萌樣；出生不久的圓仔...

鱟為何未公告為保育類動物 專家指可能是這些原因

嘉義布袋將建設鱟生態館，同時地方人士也在當地復育鱟，認為農委會未將鱟公告為保育類野生動物而失望，但專家認為，要列為保育類...

超市保安為狗狗撐傘擋雨 一句暖心解釋獲15萬網友激讚

默默守護毛孩的行為令人感到無比溫暖！英國蘇格蘭一個男保安在傾盆大雨中，為在超市門外等候主人的黃金獵犬撐傘，暖心一幕被路過的網民拍下，並放在Twitter分享，結果為引起網絡瘋傳，保安的回應更讓網民大讚：「你真的很棒！」

影／貴賓「偷喬電風扇」影片瘋傳 萬名網友笑翻：工讀生出來

動物有時會做出一些很像人的行為，不過這隻狗狗的行為實在太像人，讓網友懷疑「裡面藏了一個工讀生」。

鱟血做新冠肺炎疫苗試驗 保育人士：台灣鱟與國外不同

「守鱟一生！」國家環境教育獎得主、嘉義縣生態保育協會總幹事蘇銀添，與中研院在布袋鎮新岑國小復育鱟8年多，因棲地破壞及人為...

全國首座被稱「活化石」的鱟 生態保育館落腳嘉義布袋

全國首座被稱「活化石、夫妻魚」的鱟，生態保育館將落腳嘉義縣沿海布袋鎮，鱟因環境變化、棲地遭破壞，又鱟血製成醫藥試劑疫苗，...

曾列安樂死名單！2歲女童堅決領養病弱犬：牠需要幫助

當Audra Spurio帶着2歲的女兒G去到收容所時，她預期女兒會親近一隻可愛，而且充滿活力的狗狗，但最後她發現女兒在眾多狗狗中，對一隻可憐兮兮的比特犬情有獨鍾。女兒連續3次回到狗狗的籠子旁，並清楚地向媽媽表達一句話，從此改變這隻比特犬的命運。

雛鳥嘴張超大等餵食 期待落空秒「臭臉」笑翻網友

雛鳥在能夠自己飛出巢覓食前，都是等母鳥帶食物回來，以嘴對嘴的方式餵食。就有一位日本的野鳥攝影師，剛好捕捉雛鳥張大嘴巴期待母鳥餵食，卻發現母鳥只是路過的四連拍，尤其最後雛鳥閉上嘴巴的不爽臉更是令網友笑翻。

喵星人仰躺伸直睡覺激似人 露小肚腩兼粉色肉掌零戒備

喵星人睡姿千變萬化，總有一款讓人怦然心動。日本有貓奴飼養了1隻小橘貓，牠從小就愛以仰躺方式入睡，獨特睡姿激似人類伸直身體，可愛得深受其他貓迷追捧。

北市火焰箭毒蛙繁殖成功 宜市獨角仙大爆發

外型鮮豔的火焰箭毒蛙，亮麗頗有塑膠感，易讓人誤以為是「塑膠玩具」，頭部上的斑紋，很像兩道粗眉毛，也有人暱稱牠是「蠟筆小新...

受虐比特犬流浪高山 山友奔走助下山

一隻流浪混種母比特犬日前出現在海拔超過3500公尺的南湖大山圈谷，滿身是傷疑似受虐，登山協作員「阿鴻」仔細照顧讓牠恢復健...

泰國驚現超瘦「骷髏鱷魚」 拒絕進食原因令人心酸

鱷魚是兇猛的動物，但泰國卻出現1條超瘦弱的鱷魚，瘦骨嶙峋現出骷髏狀，連工作人員特意餵食物也沒有食慾，情況令人擔心。經專家檢查後卻有驚人發現，原來鱷魚吃了旅客留下的塑膠瓶和其他垃圾，因無法排出而生病了！

熱門新聞

獨／險衝出松機跑道 全球首起A330落地減速電腦全失效

威力彩第109053期開獎

影／國道6號暴雨狂炸 女乘客尖叫再也不敢來了

今晚12億威力彩頭獎再摃龜 下周一上看13億元

夏天昏沉濕邪入侵 中醫推薦三款排濕食譜

羞！藍委爆：還是沒調解析度 捷運熱像儀仍能看穿內著

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。