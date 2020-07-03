超市保安為狗狗撐傘擋雨 一句暖心解釋獲15萬網友激讚

默默守護毛孩的行為令人感到無比溫暖！英國蘇格蘭一個男保安在傾盆大雨中，為在超市門外等候主人的黃金獵犬撐傘，暖心一幕被路過的網民拍下，並放在Twitter分享，結果為引起網絡瘋傳，保安的回應更讓網民大讚：「你真的很棒！」

上月28日，蘇格蘭格拉斯哥市的超市外正下着滂沱大雨，一隻黃金獵犬乖巧地在門外等着主人回來，保安哥哥見此情況，默默為狗狗撐起大雨傘遮風擋雨，剛好被25歲紋身師Mel Gracie拍到此情此景。

Mel Gracie將照片放上Twitter分享，大讚保安員讓毛孩在雨中保持乾爽，又引述對方的一句話：「你從來不會知道狗狗對下雨有何感受！」

帖文瞬間引起熱議，獲得近150萬個讚好，逾2萬次轉發，網民都大讚相中畫面很有愛。而相中保安員Ethan Dearman看到網民的熱情，都有轉發照片回應：「看來我今天做了一件讓很多人感到高興的事情。」帖文之後更傳到狗狗主人的耳中，他特意分享了狗狗小時候的照片，感謝Ethan的幫忙。

The star good doggo Freddie, proudly returning to morrisons in giffnock to say hi with his family. Always happy to see everyone here at the store with his smile. With crossingfrancise's Cherrybomb cheering up everyone during this boring day hoping to raise awareness for charity. pic.twitter.com/GXKS4HkjVg — Ethan Dearman (@DearmanEthan) July 1, 2020

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文章授權轉載自《香港01》