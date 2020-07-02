曾列安樂死名單！2歲女童堅決領養病弱犬：牠需要幫助

當Audra Spurio帶着2歲的女兒G去到收容所時，她預期女兒會親近一隻可愛，而且充滿活力的狗狗，但最後她發現女兒在眾多狗狗中，對一隻可憐兮兮的比特犬情有獨鍾。女兒連續3次回到狗狗的籠子旁，並清楚地向媽媽表達一句話，從此改變這隻比特犬的命運。

這則感動故事發生在美國俄亥俄州的一所收容中心，去年底，當時只有2歲多的G，在媽媽Audra陪同下，來到了動物收容所，Audra知道小女兒喜歡狗狗，也答應會在收容所領養一隻回家，於是讓女兒自己選擇狗狗。但沒想到女兒似乎從一開始就決定好，她連續3次回到這隻比特犬的籠子旁，並輕輕撫摸牠，然後對媽媽說「就是牠了！」

這隻比特犬來到收容所時身上有皮膚病，腳趾被葡萄菌感染因而腫脹，眼睛也因為疏於照顧幾乎黏在一起，鼻子也流着鼻涕，由於情況糟糕，收容所甚至考慮要替牠安樂死，所以連名字也沒有取。但G的出現，改變了毛小孩的命運，當G去到這隻比特犬的籠子旁時，便賴着不肯走，她希望帶狗狗出去散步，甚至用自己最喜歡的衣服，替狗狗抹去流出來的鼻涕，然後她又和媽媽說「小狗生病了，牠需要幫助」。

大多數父母不希望孩子親近帶病的狗狗，但Audra認為這是女兒的選擇，G甚至把狗狗抱起來並親吻了牠，G不在乎這隻狗狗的外觀，也不會介意牠身上有異味。天真的童語，卻也是最純真的感情，Audra沒有拒絕女兒的要求，母女倆愉快地狗狗帶回家，並替牠取名為Scarlett，或許照顧Scarlett比一般狗狗要更費心思，但G一定會是個好幫手，因為這是她的選擇。

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文章授權轉載自《香港01》