聽新聞
test
0:00 / 0:00

雛鳥嘴張超大等餵食 期待落空秒「臭臉」笑翻網友

聯合新聞網 / 綜合報導
日本野鳥攝影師拍下雛鳥期望落空的過程。圖擷自Twitter@KE_mi
日本野鳥攝影師拍下雛鳥期望落空的過程。圖擷自Twitter@KE_mi

雛鳥在能夠自己飛出巢覓食前，都是等母鳥帶食物回來，以嘴對嘴的方式餵食。就有一位日本的野鳥攝影師，剛好捕捉雛鳥張大嘴巴期待母鳥餵食，卻發現母鳥只是路過的四連拍，尤其最後一張雛鳥閉上嘴巴的不爽臉更是令網友笑翻。

日本野鳥攝影師宮本桂，近日在Twitter上po出四張照片，記錄下雛鳥等待母鳥餵食的瞬間。前兩張還可以看見雛鳥將嘴巴張得大大的，眼神炙熱，充滿對食物的渴望。

日本野鳥攝影師拍下雛鳥期望落空的過程。圖擷自Twitter@KE_mi
日本野鳥攝影師拍下雛鳥期望落空的過程。圖擷自Twitter@KE_mi

隨著第三張照片，可看見一隻雛鳥的頭稍微轉了個角度，大概是看向離去的母鳥，而另一隻雛鳥則呆愣地慢慢將嘴巴闔上，原來母鳥只是路過，並沒有要回來餵食。

日本野鳥攝影師拍下雛鳥期望落空的過程。圖擷自Twitter@KE_mi
日本野鳥攝影師拍下雛鳥期望落空的過程。圖擷自Twitter@KE_mi

而最戲劇性的莫過最後一張雛鳥的表情，兩隻雛鳥將嘴巴闔上後，神情非常不爽。

日本野鳥攝影師拍下雛鳥期望落空的過程。圖擷自Twitter@KE_mi
日本野鳥攝影師拍下雛鳥期望落空的過程。圖擷自Twitter@KE_mi

這畫面逗樂大批網友，這系列照片引來18萬個讚及3萬多次的轉發。有網友特別將其中一隻雛鳥的不爽臉截圖放大，還有網友畫下牠們的憤怒表情，特別強調皺眉的部分，非常傳神。

日本 攝影

延伸閱讀

World Gym攝影賽十萬冠軍作品惹議 小編回應了

男子殺貓當街燒烤稱沒錢 路人大罵：怎麼有錢買菸

炸雞塊只見油鍋全是泡沫 他笑問：是不是加到洗碗精了…

店家推出「不會溺死的泳衣」銷售一空 網笑翻：超像米其林寶寶

相關新聞

雛鳥嘴張超大等餵食 期待落空秒「臭臉」笑翻網友

雛鳥在能夠自己飛出巢覓食前，都是等母鳥帶食物回來，以嘴對嘴的方式餵食。就有一位日本的野鳥攝影師，剛好捕捉雛鳥張大嘴巴期待母鳥餵食，卻發現母鳥只是路過的四連拍，尤其最後雛鳥閉上嘴巴的不爽臉更是令網友笑翻。

喵星人仰躺伸直睡覺激似人 露小肚腩兼粉色肉掌零戒備

喵星人睡姿千變萬化，總有一款讓人怦然心動。日本有貓奴飼養了1隻小橘貓，牠從小就愛以仰躺方式入睡，獨特睡姿激似人類伸直身體，可愛得深受其他貓迷追捧。

北市火焰箭毒蛙繁殖成功 宜市獨角仙大爆發

外型鮮豔的火焰箭毒蛙，亮麗頗有塑膠感，易讓人誤以為是「塑膠玩具」，頭部上的斑紋，很像兩道粗眉毛，也有人暱稱牠是「蠟筆小新...

受虐比特犬流浪高山 山友奔走助下山

一隻流浪混種母比特犬日前出現在海拔超過3500公尺的南湖大山圈谷，滿身是傷疑似受虐，登山協作員「阿鴻」仔細照顧讓牠恢復健...

泰國驚現超瘦「骷髏鱷魚」 拒絕進食原因令人心酸

鱷魚是兇猛的動物，但泰國卻出現1條超瘦弱的鱷魚，瘦骨嶙峋現出骷髏狀，連工作人員特意餵食物也沒有食慾，情況令人擔心。經專家檢查後卻有驚人發現，原來鱷魚吃了旅客留下的塑膠瓶和其他垃圾，因無法排出而生病了！

100公斤巨蟒出沒嚇壞眾人 樹洞竟還藏50顆蛇蛋

馬來西亞登嘉樓（Terengganu）一處民宅主人某天在清掃後院時，竟有一條5公尺、重達100公斤的巨蟒出沒，民防部隊人員趕到現場後還在附近發現50顆蛇蛋，驚動當地民眾，民防部隊人員也直言「這是今年見過最大的一條蛇」。

【動物冷知識】龍蝦求偶超另類！靠這款「濃烈氣味」搬進老公家

哈囉大家好，我是帽帽～ 今天我們來看動物們的尿尿冷知識吧。

海中偽裝、擬態、共生水中驚奇 海科館趣味海洋生物展

國立海洋科技博物館「海洋嘉年華趣味海洋生物特展」今天開展，民眾可以看到海洋生物以生存的環境擬態所呈現的可愛偽裝樣態，及有...

主人見失蹤愛犬漂河上超心碎 準備打撈劇情秒翻轉：還我眼淚

一名越南網友的愛犬失蹤，他到處尋找，最後終於在河邊看見牠，卻只見狗狗仰躺著浮在水面上。看見這一幕主人心都碎了，忍住悲傷準備將狗狗打撈上岸，沒想到下一秒劇情發生大逆轉讓他超傻眼。

恐龍出沒！Google搜尋AR技術帶你瞬間回到侏羅紀世界

繼去年Google搜尋導入AR擴增實境技術，讓使用者可以直接從Google搜尋中查看物體的3D樣貌，並將這些物體放置到所...

貓熊寶寶胃口好 保育員「跪求」圓圓擠母乳 熬出黑眼圈

大貓熊「圓圓」日前產下二女兒幼仔，目前體重約186.6公克，還待在保溫箱中，從出生到現在，人工哺餵母乳共計18次，總共喝...

西部海域首次發現 弗氏海豚浮屍線西

彰化縣線西河道內北側前天下午被漁民發現有一隻死亡鯨豚，長約220公分、寬約45公分，身上有多處傷痕，經確認是台灣東部海域...

熱門新聞

振興券放大了！22間餐廳優惠方案 吃和牛現省7499

數學系畢業後能做什麼？ 過來人曝出路：沒什麼比數學更難

影／國道6號暴雨狂炸 女乘客尖叫再也不敢來了

丈夫公事包藏「神秘隨身碟」 一看內容卻讓人妻超崩潰

雨彈來了！ 對流雲系旺盛 北北基等17縣市大雨特報

松機「偽出國」半日體驗出入境首登華航 4歲娃超開心

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。