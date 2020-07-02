雛鳥嘴張超大等餵食 期待落空秒「臭臉」笑翻網友

雛鳥在能夠自己飛出巢覓食前，都是等母鳥帶食物回來，以嘴對嘴的方式餵食。就有一位日本的野鳥攝影師，剛好捕捉雛鳥張大嘴巴期待母鳥餵食，卻發現母鳥只是路過的四連拍，尤其最後一張雛鳥閉上嘴巴的不爽臉更是令網友笑翻。

日本野鳥攝影師宮本桂，近日在Twitter上po出四張照片，記錄下雛鳥等待母鳥餵食的瞬間。前兩張還可以看見雛鳥將嘴巴張得大大的，眼神炙熱，充滿對食物的渴望。

日本野鳥攝影師拍下雛鳥期望落空的過程。圖擷自 Twitter@KE_mi

隨著第三張照片，可看見一隻雛鳥的頭稍微轉了個角度，大概是看向離去的母鳥，而另一隻雛鳥則呆愣地慢慢將嘴巴闔上，原來母鳥只是路過，並沒有要回來餵食。

日本野鳥攝影師拍下雛鳥期望落空的過程。圖擷自 Twitter@KE_mi

而最戲劇性的莫過最後一張雛鳥的表情，兩隻雛鳥將嘴巴闔上後，神情非常不爽。

日本野鳥攝影師拍下雛鳥期望落空的過程。圖擷自 Twitter@KE_mi

這畫面逗樂大批網友，這系列照片引來18萬個讚及3萬多次的轉發。有網友特別將其中一隻雛鳥的不爽臉截圖放大，還有網友畫下牠們的憤怒表情，特別強調皺眉的部分，非常傳神。