喵星人仰躺伸直睡覺激似人 露小肚腩兼粉色肉掌零戒備

喵星人睡姿千變萬化，總有一款讓人怦然心動。

日本有貓奴飼養了1隻小橘貓，牠從小就愛以仰躺方式入睡，獨特睡姿激似人類伸直身體，可愛得深受其他貓迷追捧。

該頭小橘貓名叫「茶太Chata」，只有2個月大時已經常在玩耍時因體力不支而呼呼入睡。

其主人指，茶太從那時起便習慣仰躺而睡，露出小肚腩及粉色肉掌，顯得零戒備。不少網民到茶太相片後均讚其睡姿「可愛到犯規」，讓人很想「抱緊處理」。

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文章授權轉載自《香港01》