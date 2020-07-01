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泰國驚現超瘦「骷髏鱷魚」 拒絕進食原因令人心酸
鱷魚是兇猛的動物，但泰國卻出現1條超瘦弱的鱷魚，瘦骨嶙峋現出骷髏狀，連工作人員特意餵食物也沒有食慾，情況令人擔心。經專家檢查後卻有驚人發現，原來鱷魚吃了旅客留下的塑膠瓶和其他垃圾，因無法排出而生病了！
泰國北部披集府一處著名沼澤內共有84條鱷魚，最老已經20歲，最重的則達300公斤。不過，當中有條鱷魚的體型與其他同類明顯，肚子是圓圓的，但四肢與頭部卻十分瘦小，顯得有點不合比例，狀如骷髏一樣。
鱷魚的情況引來旅客關注，當地漁業部淡水水產養殖研究與發展中心的主任表示，鱷魚是該省的象徵，因此要好好照顧。
經專家調查後，發現鱷魚肚內有塑膠垃圾無法排出，因而長期生病致失去食慾，而前此亦有鱷魚曾出現同類狀況。而令鱷魚生病的元兇，是有遊客把垃圾、塑膠瓶扔進沼澤內，鱷魚吃了這些垃圾而生病。當地漁業部門人員呼籲遊客不要亂丟東西，尤其是塑膠製品，因為會對鱷魚的健康造成極大影響。
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文章授權轉載自《香港01》
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