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100公斤巨蟒出沒嚇壞眾人 樹洞竟還藏50顆蛇蛋
馬來西亞登嘉樓（Terengganu）一處民宅主人某天在清掃後院時，竟有一條達5公尺、重達100公斤的巨蟒出沒，民防部隊人員趕到現場後還在附近發現50顆蛇蛋，驚動當地民眾，民防部隊人員也直言「這是今年見過最大的一條蛇」。
根據外媒《陽光日報》報導，馬來西亞登嘉樓一名38歲男子艾哈德（Mohd Zulan Ahmad）某日在清理自家後院時，意外發現有一條活生生巨蟒正在爬行，牠竟然還長達5公尺，嚇得他趕緊打電話報警，3名民防部隊人員趕到後，在附近沼澤區的椰子樹下找到牠，還在樹洞裡發現50顆蛇蛋。
民防部隊人員表示，他們抓到這條巨蟒後進行測量，發現這條5公尺巨蟒竟重達100公斤，「根據蛇的長度跟大小，牠會是今年在當地見過最大的蛇」，他也將盡快與當地的野生動物部門聯繫，以進行下一步處置。
同時，民防部隊人員也提醒，民眾要隨時注意居家環境，若遭受有毒生物威脅應立即與當局反映，「最重要的是，千萬不要獨自採取行動，以免發生危險」。
Ular sawa itu adalah yang terbesar ditangkap tahun ini oleh pasukan APM di daerah Marang. #sinarharianhttps://t.co/QQjg5Nk7Zd— SinarOnline (@SinarOnline) June 30, 2020
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