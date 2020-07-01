快訊

回不去的香港！港版國安法啟動抓人，七一蔓延的惡法恐慌

別再說蚊子愛叮酸性體質！醫：4特徵才是蚊子的最愛

聽新聞
test
0:00 / 0:00

100公斤巨蟒出沒嚇壞眾人 樹洞竟還藏50顆蛇蛋

聯合新聞網 / 綜合報導
馬來西亞一處民宅驚見長達5公尺、破百公斤巨蟒。圖擷自馬來西亞民防局
馬來西亞一處民宅驚見長達5公尺、破百公斤巨蟒。圖擷自馬來西亞民防局

馬來西亞登嘉樓（Terengganu）一處民宅主人某天在清掃後院時，竟有一條達5公尺、重達100公斤的巨蟒出沒，民防部隊人員趕到現場後還在附近發現50顆蛇蛋，驚動當地民眾，民防部隊人員也直言「這是今年見過最大的一條蛇」。

根據外媒《陽光日報》報導，馬來西亞登嘉樓一名38歲男子艾哈德（Mohd Zulan Ahmad）某日在清理自家後院時，意外發現有一條活生生巨蟒正在爬行，牠竟然還長達5公尺，嚇得他趕緊打電話報警，3名民防部隊人員趕到後，在附近沼澤區的椰子樹下找到牠，還在樹洞裡發現50顆蛇蛋。

民防部隊人員表示，他們抓到這條巨蟒後進行測量，發現這條5公尺巨蟒竟重達100公斤，「根據蛇的長度跟大小，牠會是今年在當地見過最大的蛇」，他也將盡快與當地的野生動物部門聯繫，以進行下一步處置。

同時，民防部隊人員也提醒，民眾要隨時注意居家環境，若遭受有毒生物威脅應立即與當局反映，「最重要的是，千萬不要獨自採取行動，以免發生危險」。

巨蟒 馬來西亞

延伸閱讀

貪吃狗！六月大拉布拉多玩太嗨 誤食58萬元鑽石

超皮！小海獅悠哉滑行「刷水池」 幫倒忙害飼育員做白工

遊客亂丟保特瓶進沼澤 鱷魚誤食生病瘦成皮包骨

海豹長滿青苔像「死了？」 惹怒2.6萬人連署關閉動物園

相關新聞

100公斤巨蟒出沒嚇壞眾人 樹洞竟還藏50顆蛇蛋

馬來西亞登嘉樓（Terengganu）一處民宅主人某天在清掃後院時，竟有一條5公尺、重達100公斤的巨蟒出沒，民防部隊人員趕到現場後還在附近發現50顆蛇蛋，驚動當地民眾，民防部隊人員也直言「這是今年見過最大的一條蛇」。

【動物冷知識】龍蝦求偶超另類！靠這款「濃烈氣味」搬進老公家

哈囉大家好，我是帽帽～ 今天我們來看動物們的尿尿冷知識吧。

海中偽裝、擬態、共生水中驚奇 海科館趣味海洋生物展

國立海洋科技博物館「海洋嘉年華趣味海洋生物特展」今天開展，民眾可以看到海洋生物以生存的環境擬態所呈現的可愛偽裝樣態，及有...

主人見失蹤愛犬漂河上超心碎 準備打撈劇情秒翻轉：還我眼淚

一名越南網友的愛犬失蹤，他到處尋找，最後終於在河邊看見牠，卻只見狗狗仰躺著浮在水面上。看見這一幕主人心都碎了，忍住悲傷準備將狗狗打撈上岸，沒想到下一秒劇情發生大逆轉讓他超傻眼。

恐龍出沒！Google搜尋AR技術帶你瞬間回到侏羅紀世界

繼去年Google搜尋導入AR擴增實境技術，讓使用者可以直接從Google搜尋中查看物體的3D樣貌，並將這些物體放置到所...

貓熊寶寶胃口好 保育員「跪求」圓圓擠母乳 熬出黑眼圈

大貓熊「圓圓」日前產下二女兒幼仔，目前體重約186.6公克，還待在保溫箱中，從出生到現在，人工哺餵母乳共計18次，總共喝...

西部海域首次發現 弗氏海豚浮屍線西

彰化縣線西河道內北側前天下午被漁民發現有一隻死亡鯨豚，長約220公分、寬約45公分，身上有多處傷痕，經確認是台灣東部海域...

喵星人戴圓形黑框眼鏡秒變文青 眼神慵懶萌翻一眾貓奴

文青眼鏡近年成為點綴造型的時尚單品，就連貓界亦不例外。日本生活雜貨店「Daiso」近日推出專為貓狗而設的「寵物眼鏡」，款底包括太陽眼鏡和平光眼鏡。

海豹長滿青苔像「死了？」 惹怒2.6萬人連署關閉動物園

近日，位於西班牙北部桑坦德市（Santander）的馬格達萊納半島（Península de La Magdalena）一處動物園飼養的海豹被發現全身長滿青苔，活動範圍也被縮小到僅剩一座小池塘，園內的其他動物也生活在簡陋環境中，此事引起西班牙的動物權利團體大力譴責，並向當地政府要求立即關閉動物園。

主人不在家二哈興奮拆屋 回家驚見災難現場超崩潰

養寵物最頭痛的莫過於牠們不受控制地破壞全屋，最近就有泰國網民於網上分享自己的慘痛經歷，表示最近疫情影響，當地實施宵禁，有次因為工作太晚已無法回家，於是租住酒店一晚，但結果家中2隻哈士奇藉機開「派對」，大肆破壞全屋所有東西，樓主隔日回家即驚見如此震撼一幕，令人哭笑不得。

影／橡皮筋險害幼犬斷喉 動物救援小組營救立送醫

台灣動物緊急救援小組上周接獲通報，在高雄東南水泥廠的左營廠區內一隻流浪幼犬，頸部疑似遭橡皮筋勒喉，脖子整圈潰爛，讓人看了...

浣熊不適合飼養！ 動保團體揭「洗手」萌樣背後很心酸

台北市寵物咖啡店「Touching感溫甜點咖啡by穿越九千公里交給你」遭指控虐待浣熊，引發民眾憤怒。動保團體指出，浣熊是...

熱門新聞

付費制一年後… 《蘋果新聞網》宣布7月1日「全面開放」免費看

撐不到紓困3.0 五福旅行社：裁員勢在必行

雨彈來襲！吳德榮：今起三天午後對流旺盛慎防劇烈天氣

他抱怨10年來高雄薪資不增反減 貼文引網友激辯

北北基雷雨轟炸像颱風 氣象局警告恐有冰雹、淹水

今年出不了國省一筆？網友哀嚎：國內旅遊被宰花更多

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。