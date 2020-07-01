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主人見失蹤愛犬漂河上超心碎 準備打撈劇情秒翻轉：還我眼淚

聯合新聞網 / 綜合報導
網友見走失的愛犬飄在河面上，以為牠死了，頓時悲痛欲絕。圖擷自FB @Thanh Thien
網友見走失的愛犬飄在河面上，以為牠死了，頓時悲痛欲絕。圖擷自FB @Thanh Thien

一名越南網友的愛犬失蹤，他到處尋找，最後終於在河邊看見牠，卻只見狗狗仰躺著浮在水面上。看見這一幕主人心都碎了，忍住悲傷準備將狗狗打撈上岸，沒想到下一秒劇情發生大逆轉讓他超傻眼。

有一位越南網友表示，他養了一隻小黃狗名叫「Chopper」，某天忽然失蹤，他焦急地到處找牠，最後卻在一條河邊看見Chopper仰躺著浮在水面上。這畫面令他感到非常絕望，只能不斷哭泣，他以為自己的愛犬永遠離開了，但還是鼓起勇氣想把牠打撈上岸。

沒想到，當這名網友準備下水時，Chopper竟翻了個身，自己站起來走回岸上。網友看見這一幕當場傻眼，原來Chopper沒事，大概只是玩水玩累，不小心睡著而已。這劇情大反轉雖令網友慶幸，同時也感到好氣又好笑，忍不住po文問網友「我是不是該揍他？」

沒想到準備下水打撈時，狗狗卻突然自己站起來走回岸上，讓網友超傻眼。圖擷自FB @Thanh Thien
沒想到準備下水打撈時，狗狗卻突然自己站起來走回岸上，讓網友超傻眼。圖擷自FB @Thanh Thien

網友也紛紛幽默表示，「天氣太熱了，只好泡在水裡」、「太熱了，所以我去河裡游泳」、「你打斷牠的美夢了」、「這看到第一眼真的會心臟病發」。

越南 寵物

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