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恐龍出沒！Google搜尋AR技術帶你瞬間回到侏羅紀世界

聯合報 / 記者黃筱晴 /即時報導
台灣熱搜恐龍種類排行榜，氣勢十足的暴龍無意外奪冠。圖／Google台灣提供
台灣熱搜恐龍種類排行榜，氣勢十足的暴龍無意外奪冠。圖／Google台灣提供

繼去年Google搜尋導入AR擴增實境技術，讓使用者可以直接從Google搜尋中查看物體的3D樣貌，並將這些物體放置到所在的空間裡之後，Google這次再與Universal Brand Development、Amblin Entertainment以及Ludia合作，將「侏羅紀世界」中的恐龍活靈活現地呈現於Google搜尋，透過手機螢幕點選，就能活靈活現的檢視多種恐龍的樣貌，透過AR技術近距離與牠們互動。

其實這就是今年初網路瘋傳運用Google搜尋的3D動物檢視功能，只是這次更進化，連已經滅絕的恐龍也能招喚。只要在手機上透過Google搜尋暴龍、迅猛龍、翼龍等10種恐龍名稱，點選「透過3D模式檢視」就能探索恐龍的身體構造，使用者可以輕鬆在螢幕上縮放比例，還可以把恐龍帶到房間、戶外森林或是馬路上，打開聲音，還能聽到恐龍的吼叫聲及腳步聲，瞬間就像走入侏羅紀世界。

Google台灣也列出了10種AR恐龍在台灣的搜尋排行榜，前3名依序為暴龍、迅猛龍及三角龍最受歡迎。除了恐龍，使用者也能在Google搜尋中搜尋熊貓、獅子、企鵝與大白鯊等多種動物，親身感受動物的真實大小且更近距離的認識動物，不用曬太陽也能隨時逛動物園

現在只要在Google搜尋「暴龍」，即可透過AR功能在螢幕上進行虛實互動。圖／Google台灣提供
現在只要在Google搜尋「暴龍」，即可透過AR功能在螢幕上進行虛實互動。圖／Google台灣提供

恐龍 動物園

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