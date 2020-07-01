恐龍出沒！Google搜尋AR技術帶你瞬間回到侏羅紀世界

繼去年Google搜尋導入AR擴增實境技術，讓使用者可以直接從Google搜尋中查看物體的3D樣貌，並將這些物體放置到所在的空間裡之後，Google這次再與Universal Brand Development、Amblin Entertainment以及Ludia合作，將「侏羅紀世界」中的恐龍活靈活現地呈現於Google搜尋，透過手機螢幕點選，就能活靈活現的檢視多種恐龍的樣貌，透過AR技術近距離與牠們互動。

其實這就是今年初網路瘋傳運用Google搜尋的3D動物檢視功能，只是這次更進化，連已經滅絕的恐龍也能招喚。只要在手機上透過Google搜尋暴龍、迅猛龍、翼龍等10種恐龍名稱，點選「透過3D模式檢視」就能探索恐龍的身體構造，使用者可以輕鬆在螢幕上縮放比例，還可以把恐龍帶到房間、戶外森林或是馬路上，打開聲音，還能聽到恐龍的吼叫聲及腳步聲，瞬間就像走入侏羅紀世界。