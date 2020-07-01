貓熊寶寶胃口好 保育員「跪求」圓圓擠母乳 熬出黑眼圈

大貓熊「圓圓」日前產下二女兒幼仔，目前體重約186.6公克，還待在保溫箱中，從出生到現在，人工哺餵母乳共計18次，總共喝了55.1公克，但大貓熊母乳取得不易，保育員除了要配合「圓圓」趴躺姿勢跪著擠乳，為避免漲乳的不適感，擠乳工作24小時不間斷，大家都熬出黑眼圈。

園方說，要取得大貓熊母乳並不容易，除了配合「圓圓」趴躺姿勢，保育員要用跪姿擠乳，還要按摩乳頭周圍，確定乳頭有泌乳後，再溫柔地用手（拇指與四指併用），將乳汁一滴一滴擠出、並收集於小瓶罐中。

擠乳過程中，保育員也要留意「圓圓」的反應，通常會由2位保育員負責擠乳，1位保育員則利用美味的蜂蜜，引開「圓圓」注意力。圓方說，產後前二至三天分泌的乳汁叫「初乳」，顏色相當特別，第一天偏黃綠色、第二天轉變為奶成分較多的抹茶拿鐵、第三天後變得更乳白，幼仔可以透過初乳獲得抗體，強化身體的抵抗力。

動物園發言人曹先紹表示，幼仔要先熟悉人工哺乳奶嘴，一開始也不需要太多營養，只要不脫水，維持基本健康就好，因此初乳量不會很多，一步步練習會喝奶後，進入成長快速期。目前為止，母女倆都很安全，身體相當健康。