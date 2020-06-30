喵星人戴圓形黑框眼鏡秒變文青 眼神慵懶萌翻一眾貓奴

文青眼鏡近年成為點綴造型的時尚單品，就連貓界亦不例外。

日本生活雜貨店「Daiso」近日推出專為貓狗而設的「寵物眼鏡」，款底包括太陽眼鏡和平光眼鏡。

有貓奴買下無度數眼鏡為主子戴上，只見相中貓咪戴着眼鏡，一臉慵懶的望向鏡頭，感覺相當自在，被不少網民大讚可愛。

不過亦有部分網民擔心眼鏡有違喵星人本性，還是不要長時間戴上為佳。

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文章授權轉載自《香港01》