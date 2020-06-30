海豹長滿青苔像「死了？」 惹怒2.6萬人連署關閉動物園

近日，位於西班牙北部桑坦德市（Santander）的馬格達萊納半島（Península de La Magdalena）一處動物園飼養的海豹被發現全身長滿青苔，活動範圍縮小到僅剩一座小池塘，園內的其他動物也生活在簡陋環境中，此事引起西班牙的動物權利團體大力譴責，並向當地政府要求立即關閉動物園。

綜合外媒報導，西班牙北部桑坦德市的馬格達萊納半島上一處小動物園內飼養的海豹疑似長期未受到妥善照顧，全身長滿厚厚一層的青苔，讓人誤以為「牠已經死了」，當地遊客將這個情況拍下來並PO上網，引起大批網友撻伐。

對此，動物權利組織AnimaNaturalis強調，已有6000多個動物保護組織向桑坦德市議會連署，要求立即關閉動物園。同時，目前也有超過26000人在連署網站change.org進行線上請願，要求關閉這家於1980年代開幕的動物園。

當地議員丹尼爾·費爾南德斯（DanielFernández）說，「這些照片傳遞出對待動物難以想像的可恥印象，在世上的任何地方都不被允許，但在一個被認為是旅遊勝地的城市中，就更是令人訝異」。