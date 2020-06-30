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主人不在家二哈興奮拆屋 回家驚見災難現場超崩潰

香港01 / 謝茜嘉
相中可見，樓主家中變得混亂不堪，整個地下都是垃圾之餘，沙發被拆掉、櫃子的東西全被翻出來。圖擷自facebook
相中可見，樓主家中變得混亂不堪，整個地下都是垃圾之餘，沙發被拆掉、櫃子的東西全被翻出來。圖擷自facebook

寵物最頭痛的莫過於牠們不受控制地破壞全屋，最近就有泰國網民於網上分享自己的慘痛經歷，表示最近疫情影響，當地實施宵禁，有次因為工作太晚已無法回家，於是租住酒店一晚，但結果家中2隻哈士奇藉機開「派對」，大肆破壞全屋所有東西，樓主隔日回家即驚見如此震撼一幕，令人哭笑不得。

該泰國網民Pinda Jub'z最近分享相片，崩潰稱家中2隻哈士奇竟為自己送大禮。樓主表示因為疫情關係，當地實施宵禁，當地人晚上10點後不能出門，樓主最近有次工作太晚趕不及回家，逼於無奈要在附近租住酒店。但第二天回家時即被眼前的場面震懾。

相中可見，樓主家中變得混亂不堪，整個地下都是垃圾之餘，沙發被拆掉、櫃子的東西全被翻出來，甚至連露台的紗門都被拆下， 2隻哈士奇更扮作一無所知的樣子望着樓主，好像事不關已，令樓主非常無奈。

不少網民亦笑言似災難現場，「我們明白的」、「確定不是遭小偷爆竊嗎」、「主人不在家，狗狗當然要開派對」、「拆完家還一臉得意，真的想揍牠們」、「太好笑，果然是主人的辛酸啊」。

連家中紗窗都被哈士奇拆掉，浴室也被弄得一團亂。圖擷自facebook
連家中紗窗都被哈士奇拆掉，浴室也被弄得一團亂。圖擷自facebook

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文章授權轉載自《香港01》

泰國 宵禁 寵物

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