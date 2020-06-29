浣熊不適合飼養！ 動保團體揭「洗手」萌樣背後很心酸

台北市寵物咖啡店「Touching感溫甜點咖啡by穿越九千公里交給你」遭指控虐待浣熊，引發民眾憤怒。動保團體指出，浣熊是野生動物，不像貓狗經過百年以上馴化，沒有位階觀念，不會把人類當主人；外界喜歡浣熊「洗手」萌樣，但店裡水源通常不足，還要關在室內跟消費者互動，都嚴重增加其壓迫感，呼籲不要飼養浣熊。

該家咖啡店利用浣熊吸引客人，近日遭網友指控，業者用腳狠踹浣熊，甚至流傳一段「放狗咬小浣熊」的影片。業者致歉坦承是一年多前的事，台北市動保處今天下午稽查，根據動保法扣押浣熊，將依照業者凌虐動物情節輕重予以開罰。

「浣熊根本不適合飼養！」台灣動物平權促進會調查員林婷憶表示，現在台灣飼養浣熊相當普遍，臉書粉絲團、社團都看得到民眾分享，但仔細觀察這些被飼養的浣熊，通常都被關在狹小的籠子，沒辦法像貓狗一樣在家中自由生活走動。主因是浣熊是野生動物，保有野性，攻擊力比較強，更沒有位階概念，不像貓狗已經被馴化百年以上，願意親近主人。

林婷憶指出，有些飼主也坦承跟浣熊相處過程中，容易被攻擊甚至破皮流血，因此需要長時間牽繩或關籠，由於幫浣熊洗澡很困難，飼主甚至會用水柱直接沖擊，這種相處模式長期下來會有問題，容易導致棄養。

外界常看到浣熊將手浸泡在水中，看起來像在「洗手」，林婷憶說，野生浣熊生活在大自然樹洞當中，而且一定要有水源，因為浣熊視力不好，必須用手觸摸食物，才能分辨食物能不能吃，而浣熊手上的觸覺神經接觸到水可以活化，才會常常「洗手」。

但林婷憶說，曾到訪該家「穿越九千公里交給你」咖啡館，其中一隻浣熊被關在玻璃櫥窗當中，裡面只有一個水盆，且水很少，根本不足以讓浣熊「洗手」。

另外，浣熊擅長爬樹，習性上也有攀爬需求，林婷憶說，該家咖啡館有放貓跳台，但店裡的浣熊臃腫肥胖，根本沒辦法跳躍，大部分時間都在地上走動，完全違背浣熊在自然界的習性，加上水源不足，這樣的飼養狀況一定會增加浣熊焦慮感。

林婷憶表示，被飼養的浣熊若焦慮感太重，除了可能攻擊人類，還會出現左右搖晃的刻板行為。且浣熊被飼養在咖啡館，被迫跟消費者近距離互動，也會產生壓迫感，呼籲盡速停止這種動物展演行為。