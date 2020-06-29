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時隔5年 秦嶺冰凌溝再現野生熊貓
大熊貓國家公園太白山管理分局野外調查隊員，日前在太白山海塘河冰凌溝架設紅外線相機時，偶遇一隻野生大熊貓；據了解，這是冰凌溝區域自2015年後，首次拍到野生大熊貓的影像。
新京報報導，日前野外調查員在秦嶺主峰太白山海塘河區域布設紅外線相機時，突在樹林中聽見折樹枝的聲響，他們循聲看去，發現一隻大熊貓正在樹林裡活動，沒想到眼尖的大熊貓也發現了他們，迅速爬往身邊的大樹上。由於怕驚擾到熊貓，野調隊員們決定先行撤退。
據報導，過段時間後，野調隊員又重回現場，發現樹上留下有熊貓爪印，並收集了很多新鮮的糞便。野調隊員表示，這是一隻亞成體大熊貓。一個多月前，他們在距離偶遇地點三公里外，還發現過大熊貓的糞便和採食痕跡。
管理分局工作人員指出，他們對比了兩次收集來的大熊貓糞便，初步判斷都是這隻被拍到的大熊貓留下來的，「說牠可能已經在冰凌溝區域安家。」
報導指出，據大熊貓調查結果，太白山管理分局轄區內有野生大熊貓26隻，但由於2015年海塘河冰凌溝區域的熊貓主食「秦嶺箭竹」大面積枯死，之後這裡再也沒有發現大熊貓蹤跡。工作人員說，目前冰凌溝的箭竹林正逐漸恢復，「這次偶遇亞成體大熊貓，給了科研人員很大驚喜，也說明太白山的大熊貓種群正在逐步壯大中」。
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