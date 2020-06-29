影／大貓熊圓圓二胎妹仔萌樣曝光 可望耶誕節亮相

台北市立動物園的人氣動物、大貓熊「圓圓」，昨天產下一隻雌性貓熊寶寶，但疑似「圓圓」缺乏照顧經驗，貓熊寶寶背上有一道小傷口，經獸醫縫合後並無大礙，預估一周內復原；外界關心何時能跟貓熊寶寶見面，園方指出，最快今年耶誕節前後亮相，而按照大貓熊繁衍年紀，「圓圓」是否繼續生產將順勢而為。

園方今年2月26、27日，為大貓熊「圓圓」進行2次人工授精，端午節前保育員觀察到「圓圓」出現產兆行為，在端午連假最後一天的早上，歷經近5個小時產程，「圓圓」產下一隻雌性貓熊寶寶。

剛出生的貓熊寶寶，叫聲十分宏亮，一聽到寶寶的哭聲，「圓圓」也叼起並抱入懷中，但可能「圓圓」缺乏照顧經驗，且新生寶寶似乎一直沒吸到初乳，保育員決定先取出新生寶寶，給予補充初乳。

不過，保育員發現，新生寶寶背部有受傷，經獸醫主任治療，新生寶寶目前狀況穩定，等待傷口癒合後，再評估讓回到媽媽「圓圓」身邊，新生寶寶跟「圓仔」姊姊一樣是女生，體重為186公克，且胃口很好。

動物園發言人曹先紹表示，大貓熊「團團」、「圓圓」從2008年來到台北，但「團團」每次談到配對就傻兮兮，獸醫團隊只好用人工授精，「圓圓」也總算順利懷孕，陸方專家也協助生產過程。

關於貓熊寶寶的背上傷口，曹先紹指出，大貓熊犬齒很利，貓熊寶寶產出後，「團團」試著用嘴巴叼，最終不小心，在貓熊寶寶背後出現L型傷口，最後獸醫縫起來，也許一個禮拜就能恢復。

至於貓熊寶寶命名計畫？曹先紹表示，好的命名需要時間醞釀，先蒐集貓熊寶寶的個性、行為，提供給命名活動參考，且貓熊寶寶須等到能跟媽媽移動，可能半年之後、耶誕節前後，努力讓貓熊寶寶跟民眾見面。

另外，「圓圓」是否繼續繁殖？曹先紹表示，很多民眾建議不要「圓圓」這麼辛苦，最適合貓熊繁衍的年紀是6歲至17、18歲，「圓圓」準備要16歲，帶完寶寶可能快18歲，進入適合繁衍的末期，但不代表不能生。